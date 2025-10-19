Torna la Castagnata e il Premio Insula Romana 2025

Omaggio a San Francesco e festa di San Martino

L’autunno porta con sé il ritorno di due appuntamenti molto attesi promossi dalla Pro Loco di Bastia Umbra: la tradizionale Castagnata di San Martino e il Premio Insula Romana (PIR) 2025, giunto alla sua 48ª edizione. Due iniziative che uniscono cultura, comunità e tradizione, offrendo momenti di riflessione e convivialità nel cuore della città.

Il primo evento in programma sarà una conferenza dedicata al “Cantico delle Creature” di San Francesco, in calendario giovedì 23 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Croce. L’incontro rientra nel percorso tematico del Premio Insula Romana 2025, che quest’anno ha scelto proprio il Cantico come ispirazione per la sezione poesia.

A guidare la riflessione sarà il professor Stefano Brufani, docente dell’Università di Perugia e dal 1994 segretario della Società Internazionale di Studi Francescani e del Centro Interuniversitario di Studi Francescani. In occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico, la Pro Loco di Bastia desidera rendere omaggio a San Francesco e al suo messaggio universale di pace e armonia, attraverso la voce di uno dei massimi esperti della spiritualità francescana.

La settimana successiva sarà la volta della Castagnata di San Martino, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre a partire dalle ore 16 in Piazza Mazzini. La manifestazione proporrà due pomeriggi all’insegna della socialità e della tradizione, con castagne, vino novello, bruschette con olio nuovo e altri prodotti tipici. Non mancheranno musica, intrattenimento e giochi per bambini, per una festa che celebra il gusto e la condivisione nel centro storico bastiolo.

Parallelamente prosegue il percorso del Premio Insula Romana, il concorso letterario di respiro nazionale che anche quest’anno ha raccolto grande partecipazione: sono infatti oltre 240 i componimenti poetici arrivati da tutta Italia per la sezione dedicata al Cantico.

La Giuria Popolare del Premio si riunirà giovedì 13 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium Sant’Angelo per decretare la poesia vincitrice. Tutti i cittadini possono partecipare come giurati iscrivendosi gratuitamente presso la sede della Pro Loco in Piazza Mazzini entro il 31 ottobre 2025.

La cerimonia di premiazione finale delle varie sezioni del Premio Insula Romana si terrà domenica 30 novembre alle ore 17 nella Sala Congressi del Centro Umbriafiere, alla presenza degli autori, della giuria tecnica e del pubblico.

La Pro Loco invita la cittadinanza a prendere parte agli appuntamenti autunnali, che uniscono cultura, spiritualità e convivialità in un calendario di eventi ormai consolidato e riconosciuto a livello nazionale.

Per informazioni e aggiornamenti, l’Associazione invita a seguire le proprie pagine social, dove saranno pubblicati dettagli, curiosità e immagini delle iniziative in corso. Un autunno, dunque, che a Bastia Umbra si annuncia denso di arte, poesia e tradizione sotto il segno del Cantico e di San Martino.