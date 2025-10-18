Libertà di stampa, Pecci difende Ranucci e la verità

Il sindaco condanna le intimidazioni e invoca trasparenza

Libertà di stampa – Il sindaco Erigo Pecci ha espresso profonda indignazione per gli episodi di intimidazione e violenza ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, volto di punta del programma d’inchiesta Report. In una dichiarazione ufficiale, il primo cittadino ha definito l’accaduto “un grave attacco al diritto dei cittadini ad essere informati” e ha ricordato che “la libertà di stampa è un pilastro irrinunciabile della democrazia”.

Pecci ha evidenziato come ogni forma di minaccia verso chi svolge il proprio lavoro di cronista rappresenti “un colpo diretto alla coscienza civile del Paese”. Il sindaco ha inoltre manifestato “solidarietà piena e convinta” a Ranucci e all’intera redazione del programma Rai, riconoscendo nel giornalismo investigativo “uno strumento indispensabile per garantire trasparenza, legalità e fiducia nelle istituzioni”.

Libertà di stampa

Il Comune di Bastia Umbra ha ribadito la volontà di “sostenere chi opera per la verità, anche quando questa risulta scomoda”. Pecci ha invitato le istituzioni a rafforzare la protezione dei professionisti dell’informazione e a promuovere un clima di rispetto reciproco nel confronto pubblico.

“Difendere la stampa libera – ha concluso il sindaco – significa difendere ogni cittadino. Senza libertà di parola, non esiste democrazia autentica.”