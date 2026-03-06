Expo Casa: a Bastia Umbra arriva il gran finale

Umbriafiere chiude con Pappagallo e Lantschner

BASTIA UMBRA, 6 marzo 2026 – La rassegna dedicata all’universo dell’abitare si prepara a vivere le battute finali con un programma che unisce innovazione tecnica e grande intrattenimento mediatico, come riporta il comunicato di Danilo Nardoni e Alessandro Corinti. Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, il centro espositivo di Umbriafiere ospiterà gli atti conclusivi di Expo Casa, appuntamento che ha già registrato una partecipazione di pubblico superiore alle aspettative iniziali. Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, ha espresso grande soddisfazione per l’interesse dimostrato dai visitatori verso le oltre 5.000 soluzioni espositive presenti nei padiglioni. La manifestazione si conferma dunque il polo d’attrazione principale del Centro Italia per chiunque intenda costruire, arredare o riqualificare la propria residenza seguendo i più moderni standard di efficienza.

Sostenibilità e bioedilizia: il convegno con Lantschner

Il sabato sarà dedicato quasi interamente all’approfondimento scientifico e alle nuove frontiere del costruire ecologico. Dalle ore 14:00, l’Area Eventi ospiterà il seminario tecnico “Costruire il futuro”, un focus specialistico su materiali all’avanguardia e tecnologie ecosostenibili. L’ospite d’onore della sessione sarà Norbert Lantschner, il fondatore del celebre protocollo CasaClima e pioniere europeo dell’edilizia a basso impatto ambientale. Lantschner illustrerà le strategie concrete per coniugare benessere abitativo e tutela del clima, promuovendo una cultura dell’edificio inteso come organismo energeticamente efficiente.

L’incontro, curato da Tecnologie Edili, rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore e per i privati che mirano alla qualità ambientale certificata. Di conseguenza, il dibattito si sposterà sulle soluzioni tecniche capaci di abbattere i consumi senza sacrificare il comfort.

Il sapore dell’abitare con la star Luca Pappagallo

Domenica 8 marzo, la fiera cambierà registro puntando sulla convivialità e sul legame viscerale tra gusto e design degli spazi domestici. Alle 16:30, i riflettori saranno puntati su Luca Pappagallo, uno dei divulgatori culinari più influenzatori d’Italia, protagonista del format “Il sapore dell’abitare”. Pappagallo trasformerà la cucina espositiva in un vero palcoscenico narrativo, sottolineando come l’ambiente domestico per eccellenza sia il cuore pulsante delle relazioni sociali e della condivisione. Durante il suo cooking show, la star dei social proporrà ricette tradizionali rivisitate e interagirà con la vasta community presente, portando a Expo Casa quel calore autentico che ha reso celebri i suoi contenuti online.

Design per l’ospitalità e innovazione microeolica

Il fine settimana offrirà inoltre spazio a riflessioni sul design professionale e sull’autosufficienza energetica in contesti urbani. Sabato pomeriggio, l’Area Talk approfondirà il tema dell’accoglienza autentica nel territorio regionale, con un incontro dedicato specificamente al design per B&B e agriturismi. L’obiettivo dell’incontro è analizzare come il progetto degli spazi possa valorizzare l’identità dell’Umbria. Domenica, invece, l’attenzione si sposterà sulle fonti rinnovabili: verranno presentate innovative turbine microeoliche ad asse verticale progettate per i contesti residenziali. Queste soluzioni innovative permettono di produrre energia elettrica pulita anche in città, rispondendo con pragmatismo alle sfide della transizione ecologica e del risparmio in bolletta.

Con migliaia di proposte che spaziano dall’arredo tecnico alla domotica avanzata, Expo Casa 2026 chiude i battenti consolidando il proprio ruolo di guida nel settore dell’home living. La volata conclusiva di questo fine settimana promette di segnare il record stagionale di presenze, confermando la vitalità dell’intero comparto fieristico umbro.

Per scoprire il programma completo: https://www.expo-casa.com/