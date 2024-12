Giardini di Via Verdi intitolati a Tina Anselmi

Giardini di Via Verdi – I giardini pubblici di Via Verdi, a Bastia Umbra, saranno ufficialmente intitolati a Tina Anselmi giovedì 12 dicembre 2024, in una cerimonia che rappresenterà un tributo a una delle figure più rilevanti nella storia politica e sociale italiana. La giornata celebrativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale, si aprirà alle ore 11:00 con i saluti istituzionali e proseguirà con l’apposizione di una targa commemorativa. L’evento coinciderà con l’inaugurazione di 15 nuovi alberi piantumati nell’area, grazie al contributo della società benefit PMG.

La scelta di dedicare i giardini a Tina Anselmi, prima donna a ricoprire l’incarico di Ministra della Repubblica Italiana, sottolinea il valore del suo impegno nella promozione di leggi fondamentali per il progresso sociale e civile del Paese. Nata nel 1927 a Castelfranco Veneto, Anselmi è stata protagonista di una carriera politica esemplare, ricoprendo il ruolo di Ministra del Lavoro nel 1976 e successivamente quello di Ministra della Sanità nel 1978. Tra i suoi più grandi successi legislativi si annoverano l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 833 del 23 dicembre 1978), che ha garantito cure accessibili a tutti i cittadini, la Legge n. 194 per l’interruzione volontaria della gravidanza e la Legge sulle Pari Opportunità.

Un simbolo di impegno e dirittura morale

La decisione di intitolare i giardini a Tina Anselmi non si limita a un gesto simbolico, ma mira a ricordare una donna che ha incarnato i principi fondamentali della Costituzione italiana, dedicando la sua vita alla lotta per i diritti civili e alla valorizzazione del ruolo della donna nella società e nella politica. Partecipò attivamente alla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, un’esperienza che plasmò il suo impegno politico e civile, sempre improntato all’equilibrio e all’integrità morale.

L’Assessora Elisa Zocchetti ha dichiarato: “Questa area verde rappresenta un luogo di incontro e svago per le famiglie e i bambini di Bastia Umbra. Intitolarla a Tina Anselmi significa onorare una donna che ha dato un contributo straordinario alla storia del nostro Paese, soprattutto con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, pilastro fondamentale del nostro welfare.”

Valorizzazione del patrimonio verde cittadino

L’iniziativa include anche la piantumazione di 15 nuovi alberi, donati dalla società benefit PMG, che contribuiranno a migliorare la qualità ambientale e a rendere l’area ancora più fruibile per la comunità. Questo intervento si inserisce in un più ampio programma dell’Amministrazione Comunale volto a incrementare il patrimonio verde della città e a promuovere stili di vita sostenibili.

Gli alberi, simbolo di crescita e rinnovamento, rappresentano un ulteriore tributo alla memoria di Tina Anselmi, il cui impegno ha seminato principi fondamentali di uguaglianza e solidarietà nella società italiana. L’evento di giovedì sarà un’occasione per i cittadini di riflettere sull’importanza di preservare i valori democratici e il benessere collettivo, temi centrali nel percorso di vita della protagonista di questa celebrazione.

Una figura che ispira le nuove generazioni

L’intitolazione dei giardini a Tina Anselmi e la contemporanea inaugurazione del nuovo spazio verde sottolineano l’impegno di Bastia Umbra a mantenere viva la memoria di chi ha segnato positivamente il corso della storia italiana. Con il suo lavoro legislativo, Anselmi ha dato concretezza ai valori di inclusione e giustizia sociale, dimostrando che il cambiamento è possibile attraverso la determinazione e la visione politica.

Il tributo di Bastia Umbra arriva in un momento in cui è cruciale ricordare il significato profondo delle istituzioni pubbliche e il ruolo che figure come Tina Anselmi hanno avuto nel costruirle. Questo evento, combinando memoria storica e attenzione all’ambiente, rappresenta un messaggio chiaro di speranza e rinnovamento per le generazioni future.

Concludendo la giornata, i cittadini avranno la possibilità di scoprire un luogo arricchito da nuove piantumazioni, che da oggi porterà il nome di una donna che ha dedicato la sua vita al progresso del Paese, lasciando un’eredità di diritti e opportunità di cui beneficia ogni cittadino.