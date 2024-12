Bastia Calcio esonera l’allenatore Antonio Alessandria

Il Bastia Calcio 1924 ha annunciato l’esonero del tecnico Antonio Alessandria, finora alla guida della Prima Squadra. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della società, nella quale si sottolinea la gratitudine nei confronti dell’allenatore per l’impegno e i risultati raggiunti durante la passata stagione, tra cui spiccano due vittorie significative. Tuttavia, l’attuale situazione in classifica e il recente rendimento della squadra hanno reso necessario un cambio alla guida tecnica.

Nelle ultime quattro giornate di campionato, il Bastia ha raccolto appena tre punti, una performance insufficiente che ha collocato la squadra a soli quattro punti dalla zona play-out. Questo scenario ha portato la dirigenza biancorossa a intraprendere una scelta difficile ma considerata indispensabile per invertire la rotta e preservare gli obiettivi stagionali.

La società ha espresso parole di stima per Alessandria, sottolineando la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso dei mesi trascorsi sulla panchina del Bastia. Nella stessa nota, il club ha augurato al tecnico il miglior successo per il futuro, sia sul piano professionale che personale.

La notizia arriva in un momento delicato per il Bastia, che nelle ultime settimane ha visto diminuire progressivamente il proprio margine di sicurezza rispetto alle posizioni che condannano ai play-out. Nonostante un buon avvio di stagione e le aspettative riposte nella rosa, la recente flessione nei risultati ha acceso il campanello d’allarme in società, spingendo il direttivo ad adottare misure correttive.

L’identità del nuovo allenatore non è ancora stata resa nota, ma il Bastia Calcio ha ribadito l’impegno a garantire stabilità e a fornire alla squadra le condizioni per ritrovare la competitività necessaria in una fase cruciale della stagione. La scelta del successore di Alessandria sarà dunque fondamentale per ripristinare fiducia e slancio, cercando di recuperare terreno in classifica e scongiurare un finale di stagione complicato.

Antonio Alessandria lascia il Bastia dopo un periodo in cui aveva conquistato consensi, soprattutto grazie ai risultati ottenuti nella scorsa annata. L’attuale situazione, però, non ha lasciato margini di manovra, evidenziando l’urgenza di un intervento per modificare la traiettoria del campionato.

La dirigenza biancorossa, consapevole delle difficoltà, ha sottolineato la propria determinazione a mantenere il club al di sopra delle posizioni a rischio retrocessione. Intanto, i tifosi attendono con apprensione il nome del nuovo tecnico e si interrogano su come questa svolta potrà influire sul futuro immediato della squadra.

Il Bastia Calcio, fondato nel 1924 e da sempre punto di riferimento per la città, affronta ora una fase complessa, ma la società è fiduciosa che con il giusto supporto tecnico e un lavoro mirato, la squadra potrà ritrovare la stabilità necessaria per concludere la stagione nel miglior modo possibile.