Corsi con chef stellati a Bastia Umbra: formazione per la ristorazione

Corsi con chef stellati – Quattro corsi di formazione guidati da Chef Stellati saranno organizzati dall’Università dei Sapori nei propri laboratori a partire da febbraio 2025. Gli appuntamenti, rivolti ai professionisti del settore della ristorazione, offrono momenti formativi su cucina inclusiva, nuove tendenze e tecniche avanzate. La partecipazione è gratuita per le imprese iscritte all’Ente Bilaterale del Turismo e del Terziario, mentre i non iscritti potranno accedere previo pagamento.

Calendario dei corsi

I corsi si svolgeranno dalle 9.30 alle 15.30, con scadenze specifiche per le iscrizioni:

Cucina per nuovi stili di consumo: vegetariano e vegano

Data: 4 febbraio 2025

Iscrizioni gratuite entro il 27 gennaio 2025

La cucina inclusiva: gluten free, lactose free e intolleranze

Data: 18 febbraio 2025

Iscrizioni gratuite entro l’11 febbraio 2025

La pasticceria da ristorazione

Data: 4 marzo 2025

Iscrizioni gratuite entro il 25 febbraio 2025

La panificazione da ristorazione

Data: 18 marzo 2025

Iscrizioni gratuite entro l’11 marzo 2025

Modalità di iscrizione

I posti sono limitati e le iscrizioni sono già aperte. Per accedere al modulo gratuito, le imprese iscritte all’Ente Bilaterale possono completare la procedura tramite i link indicati nei dettagli del corso. I partecipanti non iscritti potranno registrarsi seguendo le istruzioni per il pagamento.

Questi corsi rappresentano un’opportunità unica per aggiornarsi sulle tendenze della cucina moderna e apprendere tecniche innovative direttamente da chef di grande esperienza.

Approfondimenti sui contenuti

Cucina per nuovi stili di consumo: affronta ricette vegetariane e vegane, sempre più richieste da una clientela attenta alla sostenibilità e al benessere.

Cucina inclusiva: si concentra sulla preparazione di piatti senza glutine, senza lattosio e per altre intolleranze, rispondendo alla crescente domanda di alimenti inclusivi.

Pasticceria da ristorazione: introduce tecniche raffinate per dessert e dolci al piatto.

Panificazione da ristorazione: fornisce competenze su pane e prodotti da forno personalizzati per il settore ristorativo.

Obiettivi dell’iniziativa

Questi momenti formativi mirano a migliorare le competenze tecniche e creative dei professionisti del settore, favorendo un’offerta culinaria più innovativa e inclusiva. La formazione continua è uno strumento fondamentale per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per apprendere dai migliori nel campo della gastronomia!