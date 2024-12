Intitolati i giardini pubblici di Via Verdi a Tina Anselmi

Intitolati i giardini – Questa mattina si è svolta a Bastia Umbra, la cerimonia di intitolazione dei giardini pubblici di Via Verdi a Tina Anselmi, figura storica della politica italiana e prima donna a ricoprire la carica di ministra della Repubblica. La cerimonia è stata organizzata per ricordare l’impegno della Anselmi in favore di leggi fondamentali per il paese, come l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la legge per l’interruzione volontaria della gravidanza (legge 194) e la legge sulle pari opportunità, che hanno avuto un impatto profondo sulla vita dei cittadini.

La mattinata è stata caratterizzata dalla partecipazione di numerose associazioni locali, tra cui Angsa e Auser, nonché dei rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto “Città ad Impatto Positivo”. Tra le aziende che hanno contribuito, la Società Benefit PMG ha donato 15 alberi, piantati nei giardini di Via Verdi come parte dell’iniziativa ecologica e sociale. Gli alberi sono stati piantati come simbolo di un impegno per un futuro sostenibile e per ricordare la figura di Tina Anselmi, il cui lavoro ha arricchito il panorama legislativo italiano.

Durante la cerimonia, è stata scoperta una nuova targa dedicata a Tina Anselmi, un omaggio alla sua figura e alla sua carriera. Successivamente, l’azienda Concetti ha consegnato una borsa di studio alle studentesse dell’Istituto Bonghi, un riconoscimento destinato a finanziare progetti virtuosi per la comunità. Questa iniziativa, che premia l’impegno sociale delle giovani, è stata accolta con entusiasmo da parte degli studenti e della cittadinanza.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza delle leggi introdotte da Tina Anselmi, che sono state cruciali per il progresso sociale e politico del paese. La sua figura continua a essere un punto di riferimento per l’emancipazione femminile e per la promozione dei diritti civili in Italia.

Il progetto “Città ad Impatto Positivo” rientra in un più ampio piano di valorizzazione del territorio e di sensibilizzazione verso temi ecologici e sociali. Con l’intitolazione dei giardini a Tina Anselmi, si intende rafforzare l’identità culturale di Bastia Umbra, legando la città alla memoria di una delle figure politiche più influenti del Novecento.

L’iniziativa ha avuto anche una dimensione didattica, con il coinvolgimento delle scuole locali e la promozione di una riflessione sui valori di cittadinanza attiva e impegno sociale. L’intitolazione dei giardini e la borsa di studio consegnata alle studentesse sono solo alcuni dei passi di un progetto che mira a rendere Bastia Umbra un esempio di partecipazione civica e di attenzione verso la sostenibilità.