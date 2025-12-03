Magia di Natale tra libri e bambini a Bastia Umbra

La Biblioteca Comunale accoglie i piccoli con storie e stupori

La Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra ha vissuto questa mattina un momento di intensa partecipazione, trasformando le sue sale in un luogo di festa e di emozione. L’atmosfera natalizia ha avvolto ogni angolo, con luci e decorazioni che hanno fatto da cornice a un incontro speciale: protagonisti i bambini della sezione D della scuola dell’Infanzia Pascoli, accompagnati dalle loro insegnanti.

Le stanze si sono animate di voci leggere e curiose, di respiri attenti e di sguardi luminosi che hanno reso palpabile la magia del Natale. Ogni pagina letta, ogni immagine condivisa ha contribuito a creare un clima di meraviglia, in cui la semplicità delle storie ha assunto il valore di un dono collettivo.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri, favorendo l’ascolto e la scoperta. La presenza dei bambini ha portato un calore autentico, capace di illuminare la biblioteca più delle stesse decorazioni natalizie.

La mattinata si è trasformata in una festa di parole e immagini, un intreccio di emozioni che ha unito insegnanti, bambini e comunità. Bastia Umbra ha così celebrato non solo l’avvicinarsi delle festività, ma anche il valore della lettura come esperienza condivisa e inclusiva.

La biblioteca si conferma luogo di incontro e di crescita, dove la magia delle storie diventa ponte tra generazioni e occasione di comunità.