Cultura e giovani protagonisti al Premio Insula Romana

Bastia celebra arte, poesia e merito scolastico insieme

Il Premio Insula Romana, giunto alla sua 48ª edizione, ha chiuso domenica 30 novembre 2025 al Centro Congressi di Umbriafiere con una serata che ha ribadito il ruolo centrale della manifestazione nel panorama culturale umbro e nazionale. Bastia Umbra ha accolto quasi duecento persone in un evento che ha intrecciato arte, poesia, narrativa e impegno scolastico, confermando la vocazione del premio come spazio di valorizzazione delle eccellenze.

Nella sezione pittura, il Premio Quacquarini, sostenuto dalla famiglia del compianto Roberto Quacquarini, è stato assegnato al fiorentino Michele di Nicolò, riconosciuto per la forza espressiva delle sue opere. La poesia ha visto trionfare l’umbro Paolo Angelucci di Foligno, con il componimento “Terra”, ispirato al Cantico delle Creature, selezionato tra circa 250 testi giunti da tutta Italia. La presidente della Pro Loco, Luisa Mancinelli Degli Esposti, ha sottolineato come il premio abbia ormai superato i confini regionali, consolidandosi su scala nazionale.

La sezione narrativa ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado, con la lettura collettiva del volume di Roberto Morgese, a sostegno dei progetti di promozione della lettura. Il Premio Cultura 2025 è stato conferito al professor Alberto Grohmann, che ha incantato il pubblico con una lectio magistralis capace di unire rigore accademico e passione divulgativa.

Grande attenzione anche ai giovani: il Premio Pascucci ha celebrato il merito scolastico, mentre grazie al contributo dei fratelli Giacchetti sono stati premiati i diplomati bastioli con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024-2025. La serata, condotta da Manuela Marinangeli, è stata arricchita dalle note del Pivot Trio (Elga Buono, Luca Parisi, Sandro Paradisi), che hanno accompagnato con eleganza la sequenza delle premiazioni.

Il Premio Insula Romana si conferma così un crocevia di talenti e valori, capace di unire generazioni diverse e di rafforzare il legame tra cultura e comunità. La manifestazione, radicata nella tradizione ma aperta all’innovazione, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi crede nella forza della creatività e nell’importanza della formazione.