Chiusura temporanea al traffico in centro lavori fogna Ospedalicchio

Interdetto il transito veicolare in Piazza Buozzi e Via Emilio Donati 13-17 ottobre
Chiusura temporanea al traffico – Bastia Umbra blocca temporaneamente il traffico in una porzione centrale della città per lavori urgenti sulla rete fognaria. Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025, e fino a fine lavori, sarà vietato il transito veicolare nel tratto compreso fra il civico 12 di Piazza Bruno Buozzi e l’incrocio tra Via Emilio Donati e Via Don Camillo Torres. L’intervento, affidato a Umbra Acque S.p.A. e realizzato dalla ditta Seccafieno Servizi S.r.l., mira a sostituire un tratto della rete fognaria danneggiata.
Il Comune ha incaricato la segnaletica di cantiere per garantire la sicurezza operativa e ridurre al minimo i disagi ai residenti. Sarà sempre assicurato l’accesso pedonale e veicolare alle abitazioni e alle proprietà private nell’area interessata.
Le autorità locali invitano a rispettare la segnaletica temporanea e a mantenere la massima prudenza durante tutta la durata del cantiere. L’intervento rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’efficienza della rete idrica cittadina e prevenire possibili criticità future.
