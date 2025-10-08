Assemblea Confindustria Umbria con nuovo presidente 2025

Evento eccezionale si terrà con cena di gala a Bastia
Confindustria Umbria invita soci e stakeholder a partecipare all’Assemblea Pubblica 2025, che quest’anno sarà caratterizzata dall’insediamento del nuovo Presidente dell’Associazione. L’appuntamento è fissato per martedì 11 novembre 2025 alle ore 18.00 presso il Padiglione 8 di Umbriafiere, in Piazza Moncada a Bastia Umbra, Perugia, come riportato nel comunicato ufficiale dell’Associazione.
L’edizione 2025 si distingue per un format inedito, con i lavori che si svolgeranno durante una cena di gala alla quale parteciperà anche il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. L’iniziativa rappresenta un’occasione di networking, confronto sulle politiche industriali regionali e presentazione dei programmi futuri dell’Associazione, rendendo l’evento particolarmente significativo per imprenditori, professionisti e istituzioni.
La partecipazione richiede registrazione obbligatoria entro lunedì 3 novembre 2025. Una volta completata, i partecipanti riceveranno via e-mail i documenti necessari da esibire all’ingresso, garantendo così un accesso organizzato e sicuro. Fonti interne a Confindustria Umbria evidenziano come questa formula innovativa punti a rafforzare l’interazione tra soci, partner e istituzioni, consolidando il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per lo sviluppo economico e industriale della regione.
