Palestra Scuola Media: Lavori Fermi e Sicurezza a Rischio

Palestra Scuola Media – L’opposizione consiliare critica l’amministrazione comunale per il blocco dei lavori della palestra della scuola media, attribuendo la causa a una modifica progettuale tardiva. Durante un’interpellanza, l’assessore Marcello Rosignoli aveva affermato che l’adeguamento dell’altezza della struttura, con un aumento di circa 50 cm per soddisfare le necessità della pallavolo, non avrebbe comportato ritardi significativi. Secondo le sue parole, “la modifica del progetto non comporterà ritardi effettivi dei lavori poiché viene eseguita durante le operazioni di demolizione, smaltimento dei rifiuti e interventi sui sottoservizi”.

Tuttavia, la demolizione avvenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico ha dato origine a un cantiere pericoloso, attualmente in stato di abbandono da mesi. La sicurezza degli studenti è seriamente compromessa a causa di una recinzione inadeguata che non garantisce protezione. Le dichiarazioni del sindaco, che promettono la conclusione dei lavori per il prossimo anno scolastico, mancano di un crono programma chiaro e dettagliato. A oggi, i lavori sono fermi da circa 15 mesi, ben oltre i sei mesi previsti dall’attuale programma. Questo ritardo di nove mesi è attribuito alla gestione di una variazione che, secondo l’assessore, sarebbe stata banale e non avrebbe dovuto influire sui tempi di completamento.

La decisione di demolire prima di essere pronti per l’inizio dei lavori ha portato a inefficienze, mentre gli studenti continuano a rimanere privi di strutture adeguate. Se l’amministrazione avesse affrontato la situazione con maggiore attenzione, sarebbe stato possibile evitare questa situazione critica. L’atteggiamento “meglio tardi che mai” non è accettabile quando si tratta di garantire la sicurezza e le necessità educative dei giovani.

Le difficoltà nella gestione del cantiere evidenziano una mancanza di pianificazione e di attenzione ai dettagli, che potrebbero avere ripercussioni durature sul percorso educativo degli studenti. Gli insegnanti e le famiglie sono preoccupati per l’impatto che questa situazione avrà sulla qualità dell’istruzione e sull’adeguatezza delle strutture scolastiche.

L’opposizione ha richiesto un incontro urgente con l’amministrazione per discutere soluzioni concrete e sollecitare la ripresa immediata dei lavori, sottolineando che è fondamentale fornire un ambiente sicuro e idoneo per l’apprendimento. È indispensabile un intervento tempestivo per ripristinare la situazione e garantire che gli studenti abbiano accesso a strutture moderne e sicure.

In conclusione, la situazione della palestra della scuola media mette in luce le carenze nella gestione dei progetti pubblici e la necessità di una maggiore responsabilità da parte delle autorità competenti. La comunità si aspetta che vengano adottate misure adeguate per affrontare questa problematica, senza ulteriori indugi, al fine di tutelare gli studenti e le loro esigenze educative.