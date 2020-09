A scuola si costruisce il futuro e si educano i cittadini di domani

Il rientro a scuola, pur nelle molteplici difficoltà di tutti gli operatori, è ormai prossimo e per fortuna i ragazzi, dai più grandi ai più piccini, stanno per riappropriarsi di un momento che rappresenta uno degli elementi fondativi dello sviluppo dell’individuo.

Per tale ragione, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, unitamente all’organo direttivo, ha protocollato nella giornata di ieri un piccolo documento contenete due proposte, a disposizione dell’amministrazione comunale, che si ritiene essere di primaria importanza per uno sviluppo maggiormente consapevole della persona.

Il primo è volto a promuovere la legalità fra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. In tale ambito infatti è stato sottoscritto un Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio Nazionale Forense volto a realizzare delle progettualità scolastiche su diritti e doveri dei cittadini, rispetto della legalità cultura del valore delle differenze e cura del bene comune . Sarebbe importante che i nostri cittadini più giovani siano protagonisti di questo percorso formativo, affinché loro stessi e le rispettive famiglie siano accompagnati nella creazione e nello sviluppo della coscienza civica e della legalità.

Il secondo invece vuole accogliere il grido di forte preoccupazione che da più parti si sta sollevando in merito all’uso frequente di droghe e alcolici tra giovani e giovanissimi. Si tratta del fenomeno di “binge drinking” ossia assunzione in brevissimo tempo di un importante quantità di drink per raggiungere un livello di ebbrezza immediata . Tale situazione, essendo in molti casi connessa a problemi del corretto sviluppo della personalità, sembra si sia aggravata dopo il lockdown. Sarebbe quindi importante implementare nelle scuole progetti volti a formare coscienza su tali abitudini, sulla loro pericolosità e sulle gravi conseguenze ad esse connesse.

È di tutta evidenza che la programmazione di tali progetti non potrà che avvenire di concerto con i dirigenti scolastici, secondo le modalità previste per la valutazione, la selezione e la realizzazione degli stessi.

Sperando quindi che l’amministrazione comunale di Bastia si potrà e vorrà fare promotrice di tali istanze, si rinnova la più totale la disponibilità del gruppo consiliare proponente alla collaborazione fattiva, nell’esclusivo interesse della comunità.

Direttivo Partito Democratico Bastia

Gruppo Consiliare Partito Democratico Bastia