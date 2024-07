Assestamento di bilancio, l’opposizione: “Poche risorse per le manutenzioni, nonostante il tesoretto ereditato: La montagna ha partorito un topolino”

Con grande enfasi, ma con altrettanta povertà illustrativa, il sindaco Pecci si è cimentato nell’esporre l’assestamento di bilancio 2024-2026 in Consiglio comunale. Un assestamento che metteva a sua disposizione risorse importanti quali 630.000 euro circa di maggior entrate e la possibilità di utilizzare 1.177.000 euro di avanzo libero derivante dall’esercizio 2023.

Pochissime risorse sono state destinate alla manutenzione ordinaria, anche se i cardini della campagna elettorale di questa amministrazione sono stati il decoro urbano, le strade e il verde. Diminuite anche le risorse assegnate al settore sociale. Le maggiori risorse sono state assegnate ai settori cultura, turismo e sport ed alla gestione economica e finanziaria.

Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, abbiamo riscontrato lo slittamento di tantissimi interventi, con la giustificazione che fosse necessaria la progettazione. Sappiamo bene che per eseguire le opere pubbliche la fase della progettazione è obbligatoria, ma la risorsa destinata a questa finalità stanziata attraverso l’utilizzo dell’avanzo libero di circa 80.000 euro ci sembra insufficiente. Oltre a non aver avuto indicazione delle opere a cui le risorse sarebbero destinati.

L’utilizzo dell’avanzo, un vero e proprio tesoretto, è stato solo in parte utilizzato per la realizzazione di interventi co-finanziati dalla Regione e dal Ministero; una miseria per gli interventi straordinari sul verde pubblico; una cifra grottesca per la manutenzione straordinaria delle strade, circa euro 16.000 che rapportati al costo di manutenzione straordinaria vigente, circa 70.000 euro per km lineare come manutenere 200 metri. Eppure, ricordiamo che tra le priorità di questa Amministrazione dovrebbero esserci il decoro urbano, le strade, il verde, indicati come i cardini della campagna elettorale della sinistra.

Nulla è stato previsto per l’incremento dei giochi nei parchi pubblici, nessuna attenzione al restyling della Piazzetta Umberto I, che per i costi assai contenuti rappresenterebbe una riqualificazione integrale della zona di via Garibaldi.

Sulla Piazza di Ospedalicchio per la quale è stato richiesto un co-finanziamento alla Regione, il sindaco ha palesemente dichiarato la non propensione, da parte della sua maggioranza, nel confermare tale impegno, anche perché ritiene che gli ospedalicchiesi non siano favorevoli a tale intervento.

Una illustrazione approssimativa, che pur con l’intervento del funzionario comunale che ha risposto ad alcune delle domande da noi poste, non si può ritenere rispettosa dei sacrosanti diritti dei consiglieri ad avere la conoscenza analitica delle entrate e delle variazioni. Tenuto conto anche che al posto della Commissione consiliare preposta era stata convocata la conferenza dei soli capigruppo.

Per le scelte effettuate molto poco significative e politicamente inesistenti, che non danno risposte efficaci alle esigenze basilari della comunità, la minoranza ha ritenuto di bocciare la proposta.

E’ stato invece accolto quanto da noi sollecitato nell’interpellanza presentata per la richiesta di alzare l’altezza della palestra scolastica della scuola media, così da garantire l’altezza minima per le gare giovanili della pallavolo. L’assessore Rosignoli ha infatti garantito che il problema sarà risolto e la demolizione della palestra avrà luogo a partire dal 21/22 agosto.