Bastia in bilico al ballottaggio, [Video] giochi di potere e incoerenza politica

Bastia in bilico al ballottaggio, giochi di potere e incoerenza politica

Bastia in bilico – Nel clima teso che precede il ballottaggio, Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista mettono in luce una situazione preoccupante. Paola Lungarotti, visibilmente agitata, sta cercando con tutte le sue forze di assicurarsi la rielezione, offrendoci un’immagine della politica al suo peggio.

Questo scenario dovrebbe farci riflettere seriamente. I partiti del centrodestra di Perugia sembrano aver preso il controllo della nostra città, annunciando un accordo tra Degli Esposti e Lungarotti orchestrato dalle segreterie provinciali, che sembrano terrorizzate all’idea di perdere Bastia. Questo accordo sembra ignorare completamente le esigenze e le necessità della nostra città.

La nostra città ha espresso chiaramente il suo desiderio di cambiamento, con oltre il 60% degli elettori che ha respinto l’attuale amministrazione al primo turno. La sindaca uscente, sentendo il terreno cedere sotto di lei, sta cercando in tutti i modi di salvare la sua posizione con accordi di potere fatti alle spalle della nostra città.

Riteniamo che sottomettersi a questi diktat regionali sia motivo di grande imbarazzo per la nostra città e per coloro che si sono impegnati con passione e dedizione per il cambiamento durante questa campagna elettorale.

Oggi, i candidati civici che hanno lavorato duramente per proporre un’alternativa a questa amministrazione si trovano a dover seguire una linea politica imposta dall’alto, che non rispecchia le loro idee. Questo è assolutamente assurdo.

L’accordo tra Degli Esposti e Lungarotti è profondamente innaturale e incoerente rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi cinque anni e durante questa campagna elettorale. Catia Degli Esposti si è opposta non una, ma due volte a questa amministrazione, affermando che era necessario un cambio di rotta per “riaccendere Bastia”. Oggi scopriamo che queste erano solo parole vuote e slogan, e che il suo vero obiettivo era assicurarsi una comoda posizione, al punto da rinnegare tutto quello che ha detto e fatto negli ultimi cinque anni.

Di fronte a questo tentativo disperato di salvare la posizione di Paola Lungarotti e delle persone che la circondano, noi continuiamo con ancora più determinazione, convinti del nostro impegno e della coerenza delle nostre scelte. Continueremo a dialogare con coloro che si sono impegnati su temi di reale interesse per la nostra città, anche nelle liste civiche di Catia Degli Esposti, con cui abbiamo trovato molti punti in comune. L’entusiasmo e i feedback positivi che riceviamo ogni giorno dalle persone ci dimostrano sempre di più che un’altra Bastia è possibile, una Bastia in cui al centro ci sono l’interesse reale per la città e le esigenze dei suoi cittadini, e non i giochi di potere dei partiti di Perugia che ci vedono solo come una pedina sulla loro scacchiera.