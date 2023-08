Bastia Umbra, Laura Servi del M5S commenta la deliberazione sul bilancio post alluvione

Il Consiglio Comunale di Bastia Umbra si è riunito il 1° agosto 2023 per deliberare sull’assestamento di bilancio derivante dal debito fuori bilancio, necessario per affrontare i lavori in somma urgenza conseguenti all’esondazione del fiume Tescio, avvenuta il 23 giugno 2023.

La consigliera Laura Servi, rappresentante del Movimento 5 Stelle, ha partecipato alla sessione esprimendo il proprio voto favorevole alla delibera. Servi ha dichiarato: “Ho votato a favore per il senso di responsabilità nei confronti dei cittadini di Bastia, provati da questo grave evento, nonostante le voci di spesa non siano affatto insignificanti solo per un primo intervento”.

Nel suo intervento, la Consigliera Servi ha sottolineato l’impegno del Movimento 5 Stelle a favore del benessere dei cittadini a tutti i livelli istituzionali. Ha citato un emendamento e un ordine del giorno presentati dall’onorevole Emma Pavanelli alla Camera dei Deputati, entrambi respinti dal governo nel voto sul Decreto Alluvione. Queste proposte miravano a istituire un fondo dedicato in aiuto ai quattro comuni umbri colpiti dall’esondazione, indipendentemente dal loro schieramento politico.

Servi ha commentato: “Tutto questo mentre il presidente Meloni ha parlato a chiare lettere della necessità di un cambio di passo sulla cura del territorio e di aver pronto un grande piano di prevenzione”. Ha però sottolineato che le azioni del ministro Raffaele Fitto sembrano smentire tale impegno, portando in parlamento una Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (#PNRR) che comporta tagli per 16 miliardi di euro su vari settori, inclusi i progetti comunali per opere pubbliche, rigenerazione urbana, welfare e lotta al dissesto idrogeologico.

La Consigliera Servi ha concluso: “E’ evidente che non possiamo che stigmatizzare come improvvide le parole degli assessori ai LL PP e all’urbanistica in difesa del governo, come per indorare la pillola amara che loro stessi dovranno ingoiare, visto che l’ufficio parlamentare di bilancio ha smentito Fitto, chiarendo che non c’è copertura alternativa per i progetti PNRR tagliati!”.

L’impegno del Movimento 5 Stelle a favore del benessere dei cittadini e dell’ambiente sembra rimanere al centro del dibattito politico, mentre Bastia Umbra cerca di far fronte alle conseguenze dell’esondazione e di garantire un futuro più sicuro per la comunità.