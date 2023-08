Nuovo Bando 2023, contributi ed aiuti per imprese e lavoratori del commercio e servizi in Umbria

L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria presenta il nuovo bando per il 2023, offrendo interventi di sostegno concreti per le imprese di commercio e servizi e i loro lavoratori. Le agevolazioni comprendono contributi economici e formazione gratuita, rappresentando un supporto prezioso per affrontare le sfide del settore. Per accedere ai benefici previsti dal bando 2023, le imprese interessate devono presentare le domande entro il 30 settembre tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria. È fondamentale leggere attentamente il Regolamento per conoscere tutte le opportunità a disposizione.

Interventi per le Imprese:

Sicurezza nei luoghi di lavoro: L’Ente Bilaterale prevede un contributo pari al 50% delle spese sostenute nel 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino a un massimo di 600 euro.

Contributo stabilizzazione occupazione: Le imprese che trasformano un contratto a termine in tempo indeterminato o assumono a tempo indeterminato un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età possono ottenere un contributo di 1.500 euro. Si esclude il contratto di apprendistato.

Interventi per i Lavoratori:

Aiuto alla genitorialità: I lavoratori con figli possono ricevere un contributo di 200 euro per 1 figlio, 300 euro per 2 figli e 450 euro per più di 2 figli, a sostegno delle spese legate alla genitorialità. Evoluzione digitale: Per l’acquisto di pc, portatili o tablet, l’Ente Bilaterale prevede un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 200 euro.

Sostegno disabilità: Per i lavoratori con figli con invalidità permanente di almeno il 67%, è previsto un sostegno di 500 euro. Inoltre, i lavoratori stessi con invalidità permanente di almeno il 67% possono ricevere un contributo di 400 euro. L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria si conferma un prezioso alleato per il settore, offrendo opportunità concrete per la crescita e la tutela delle imprese e dei lavoratori.