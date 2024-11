Derby Angelana-Bastia, il sindaco Pecci incoraggia la squadra

Derby Angelana-Bastia – Grande fermento a Bastia Umbra per il derby calcistico tra Angelana e Bastia Calcio 1924, in programma domenica 24 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli. Un evento atteso non solo per il suo impatto sulla classifica e sul morale delle squadre, ma anche per il tradizionale campanilismo che anima le città limitrofe.

Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento alla squadra della sua città, sottolineando il valore simbolico della partita e l’importanza di viverla con spirito sportivo. “Il derby contro l’Angelana è sempre un appuntamento speciale per la nostra tifoseria,” ha dichiarato Pecci. “Sono sicuro che domenica il Bastia saprà mostrare in campo tutte le sue qualità, puntando a conquistare punti importanti per la classifica e per rappresentare al meglio la nostra città.”

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza di trasformare l’evento in un’occasione di festa per tutto lo sport locale. “Confido che sarà una giornata all’insegna della sportività e del rispetto reciproco, valori fondamentali per il calcio e per la nostra comunità,” ha aggiunto.

Il derby assume un peso particolare per il Bastia Calcio 1924, guidato dal presidente Emanuele Mammoli, che affronta un periodo delicato sia in termini di risultati che di dinamiche interne. La sfida contro l’Angelana rappresenta dunque un banco di prova cruciale per consolidare la posizione in classifica e regalare una soddisfazione ai tifosi.

Informazioni sull’evento:

Data : domenica 24 novembre 2024

: domenica Luogo : stadio “Migaghelli” , Santa Maria degli Angeli

: stadio , Santa Maria degli Angeli Orario: ore 14:30

Il derby promette di richiamare un’ampia partecipazione di tifosi e appassionati, pronti a sostenere le rispettive squadre. L’amministrazione comunale invita tutti a contribuire a mantenere un clima di serenità e rispetto, per fare del derby non solo una sfida sportiva, ma anche un momento di unione e partecipazione per le due comunità.