Certi “spifferi” nelle “voci di corridoio” che non vi dico…

Si avvicinano piano piano le elezioni comunali di Bastia e nei corridoi della politica, capita sempre più spesso percepire “spifferi” di ogni genere. Ad aprile 2023, tutti i partiti di Centrodestra, riuniti dal Presidente Squarta (FDI) all’Umbriafiere, dichiarano all’unisono, solennemente, che alle prossime elezioni comunali del 2024, andranno uniti, un’unica coalizione con un unico candidato in tutti i 60 comuni che andranno al voto. Andrà così?

Non si sa, ma intanto arrivano le prime voci di corridoio che parlano di un “sospiro di sollievo dell’attuale sindaco di Bastia” quando ha letto sulla stampa locale che i vertici di FDI – dopo la fuga in avanti del coordinatore e capogruppo del loro partito ad Orvieto che a mezzo stampa facevano sapere che FDI in quella città non avrebbe appoggiato il secondo mandato del sindaco uscente -, hanno dichiarato che riconfermeranno tutti i sindaci al secondo mandato. Sarà così?

Sempre le voci di corridoio riportano che l’uscita non sia piaciuta a tutto il resto del Centrodestra regionale, della serie mettere il carro davanti ai buoi è sempre sbagliato. Perché come si sa, le 60 candidature a sindaco nel 2024 in Umbria vanno concordate al tavolo regionale. Spesso alcune dichiarazioni sono fate più per vedere l’effetto che fanno che per essere poi seguite. Di sicuro c’è che l’attuale coalizione di partiti che sostiene il sindaco non ha confermato il suo appoggio al secondo mandato. Anzi pare proprio che il “no” di tre su 4 sia certo… almeno a livello locale.

Nel campo del Centrosinistra bastiolo invece, le “voci di corridoio” dicono che ancora non è stata individuata la strada da prendere. C’è chi parla di un ex consigliere comunale di lungo corso, chi di una avvocata, chi di un presidente in carica di una importante realtà cittadina, chi addirittura di un parente di un già sindaco di Bastia, ma dalla parte opposta.

Come evolveranno le cose? E’ presto per saperlo, intanto gli spifferi rivelano che una parte del PD nel caso la pupilla di un medico conosciuto e stimato, già candidato sindaco di quel partito non sia candidata a sindaca, pare sia pronto a sostenere il secondo mandato dell’attuale sindaco di Bastia. Sempre gli spifferi riportano che l’attuale sindaco e il medico si sarebbero incontrati con tanto di ipotesi di accordo sul tavolo.

Vedremo, ancora è presto, ma le nostre orecchie saranno tese al massimo per intercettare altri spifferi che di sicuro condivideremo con voi che ci seguite, consapevoli che quasi sempre ciò che appare e ciò che trapela… e quindi gli “spifferi” rimangono tali. Di sicuro la macchina della campagna elettorale per il 2024 si è messa in moto.

ci vediamo presto

(lettera firmata)