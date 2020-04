Controlli della Polizia Locale, PD, cosa emerge a Bastia Umbra

I dati che emergono a seguito dei controlli della Municipale ci confermano che i nostri concittadini sono donne e uomini ricchi di senso civico e responsabilità. Dopo alcune affermazioni pittoresche del nostro Sindaco abbiamo voluto fare delle verifiche. Su poco meno di 22.000 abitanti sono state effettuate 800 verifiche ed elevate 24 contestazioni, derivanti dal mancato rispetto del D.L. 19/2020 in materia di misure di distanziamento ed isolamento per emergenza da Coronavirus, nel periodo che va dal 12 Marzo al 17 Aprile. Di queste una soltanto è stata emessa nel giorno di Pasqua!

Non siamo a conoscenza dei dati delle altre forze preposte al controllo, ma il campione della Municipale è piuttosto eloquente, e ci fa dire, senza ombra di dubbio che le regole sono state rispettate in maniera seria e precipua. È per questo che vogliamo ringraziare tutta la comunità per la condotta fin qui tenuta e per quanto continuerà a fare per il bene collettivo, precisando che questo dato non deve giustificare un abbassamento del livello di guardia da parte dei cittadini.

Al contrario, il comportamento responsabile dei bastioli deve mantenersi tale, garantendo atteggiamenti complianti alle istruzioni governative per garantire il superamento della fase critica e per tornare il prima possibile a ritrovarci nelle strade nelle piazze e nei luoghi cari a voi tutti.