A Costano il focus sulla sicurezza urbana e emergenze

A Costano il focus – L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra promuove una serie di incontri tematici e di zona per favorire una condivisione attiva dell’attività amministrativa con i cittadini e le cittadine del territorio. Questi incontri costituiscono un’importante opportunità per ascoltare le necessità, le opinioni e le proposte dei residenti, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso e partecipato della comunità.

di Marcello Migliosi

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 19 giugno alle ore 20.45 presso il Centro Sociale di Costano. Durante questa assemblea pubblica, saranno presenti due enti fondamentali per la sicurezza e la protezione del territorio: la Protezione Civile – Gruppo Comunale di Bastia Umbra e la Polizia Locale.

La Protezione Civile illustrerà il Piano di Emergenza, fornendo informazioni dettagliate sugli strumenti e le risorse disponibili per fronteggiare situazioni di emergenza e coinvolgere attivamente i cittadini in tali contesti. Sarà un’occasione per discutere di come ognuno possa svolgere un ruolo attivo e responsabile nella gestione delle emergenze, contribuendo alla sicurezza collettiva.

La Polizia Locale, invece, affronterà tematiche legate alla sicurezza urbana del territorio di Bastia Umbra. Saranno presentate le azioni messe in atto per garantire un ambiente sicuro e tranquillo, promuovendo la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Sarà un’opportunità per porre domande, esporre preoccupazioni e suggerimenti, al fine di migliorare la qualità della vita e la sicurezza del nostro territorio.

L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto e costruttivo tra amministrazione e cittadinanza, volto a creare sinergie e trovare soluzioni comuni. Si invita la popolazione di Costano e di tutta Bastia Umbra a partecipare attivamente a questo appuntamento, contribuendo con le proprie esperienze e proposte a costruire una comunità più resiliente e sicura.

L’Amministrazione Comunale continuerà a organizzare incontri simili, dedicati a diverse tematiche e aree del territorio, al fine di mantenere un costante dialogo con i cittadini e favorire una gestione amministrativa condivisa e partecipata. Seguiranno aggiornamenti sulle prossime iniziative e sui risultati ottenuti attraverso queste preziose occasioni di incontro e ascolto reciproco.