Destra abbandona Bastia su questioni sanità, trasporti e ambiente

Destra abbandona Bastia – Il Movimento 5 Stelle Umbria ha criticato aspramente la giunta regionale guidata da Donatella Tesei per aver respinto gli emendamenti al Defr che avrebbero potuto beneficiare i territori di Bastia e Assisi. Secondo il M5S, queste decisioni rappresentano un abbandono da parte della destra su questioni di buon senso relative alla sanità, ai trasporti e all’ambiente.

Il coordinatore regionale del M5S Umbria, Thomas De Luca, ha espresso la sua delusione durante una conferenza stampa all’Auditorium di Bastia Umbra. Ha sottolineato che le proposte presentate dal M5S nell’ambito del Defr sono state ignorate dall’assemblea legislativa, con la maggioranza di centrodestra che è rimasta sorda di fronte alle richieste del territorio.

Tra le questioni sollevate dal M5S vi sono il mancato potenziamento degli ambulatori ad Assisi, la bocciatura della proposta di istituire una fermata per il trasporto pubblico locale a Bastia Umbria di collegamento con l’aeroporto San Francesco, e la rinuncia al tentativo di delocalizzazione delle ex Fonderie Tacconi.

Laura Servi, consigliera comunale M5S di Bastia, ha criticato il governo regionale per la sua inerzia verso il territorio di Bastia. Ha sottolineato che la differenza tra la somma accantonata per i ristori per coloro che hanno subito danni dall’esondazione del Tescio e quella effettivamente arrivata alle popolazioni non torna.

Vincenzo Rocca, coordinatore del gruppo territoriale M5S di Assisi, ha sottolineato l’importanza di un’adeguata assistenza sanitaria per Assisi, che accoglie cinque milioni di turisti all’anno. Ha lamentato la mancanza di funzioni essenziali per le emergenze e il fatto che i servizi siano offerti in orario ridotto, portando un ulteriore aggravio sulla cittadinanza di Assisi e sulle strutture limitrofe del territorio.

In conclusione, il M5S Umbria esprime la sua preoccupazione per le decisioni prese dalla giunta regionale e sottolinea l’importanza di prendere in considerazione le esigenze dei territori di Bastia e Assisi.

By M5S