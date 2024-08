Dopo le menzogne in campagna elettorale, un inevitabile riconoscimento

Riceviamo dalla Lista civica Paola Lungarotti Sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Bastia Umbra e pubblichiamo

Apprendiamo con “piacere” che, dopo le numerose e incessanti accuse di incapacità e di inerzia amministrativa rivolteci in campagna elettorale, appena due mesi dopo l’attuale governo della città si sia dovuto ricredere: dalle parole di Ramona Furiani, esponente della giunta del “campo largo”, pronunciate in occasione della inaugurazione della Sagra della Porchetta di Costano, ciò si evince chiaramente.

Viene dichiarato che “Siamo stati letteralmente catapultati in una situazione in cui l’amministrazione è già in piena attività” e che “Abbiamo preso in mano le redini di una macchina amministrativa in corsa, e stiamo cercando di mantenerne il ritmo, se non addirittura di accelerarlo”: frasi che riconoscono implicitamente, ma nemmeno tanto, l’alacrità avuta dall’amministrazione di centrodestra a guida Lungarotti, che viaggiava ad una velocità di crociera importante e che ha lasciato un’eredità quanto meno cospicua, con una macchina amministrativa in movimento, efficiente ed operativa; un dato che non può essere ignorato.

Viene involontariamente, ma altrettanto palesemente, ammesso che l’operato del nostro mandato ha creato un solido punto di partenza, con una gestione ben avviata e che ora permette a chi è subentrato di proseguire il lavoro senza interruzioni, con l’opportunità (divenuta obbligo, per quanto dichiarato in campagna elettorale) di migliorarlo ulteriormente.

Tali buone pratiche hanno giù avuto modo di palesarsi anche in questo inizio di legislatura, dove i risultati ottenuti finora dall’amministrazione Pecci sono necessariamente frutto di chi l’ha anticipata: citiamo ad esempio il ricco programma di Bastia Estate, riconosciuto e dichiarato a più riprese come di successo e coinvolgente, con grande partecipazione di pubblico e con la fattiva collaborazione con il territorio, espressione di un costante lavoro in rete. Come questo, altri risultati futuri caratterizzeranno inevitabilmente la prima parte di questa legislatura.

Tutto ciò non deve essere inteso come un anatema, ma come una necessaria presa di coscienza, rispetto alla quale si aspetterà al varco l’attuale amministrazione, quando venuta meno la spinta propulsiva della buona politica attuata dal governo Lungarotti, occorrerà mostrare la farina del proprio sacco.