Erigo Pecci è il candidato a sindaco a Bastia Umbra per il Partito Democratico

Il Partito democratico di Bastia Umbra ha deciso! Il candidato a sindaco della città per le amministrative 2024 sarà Erigo Pecci”. Ieri sera si è riunito il direttivo del Partito Democratico di Bastia e all’unanimità ha dato il via alla candidatura di Pecci. Questa candidatura nasce dopo un percorso molto attento. Una candidatura che è sostenuta da diverse sfaccettature che compongono il centrosinistra bastiolo, pur nella ricchezza delle diversità si è trovato un percorso molto proficuo e costruttivo. Lo stesso Pecci non ha deciso subito, ha impiegato 3 giorni per decidere e alla ha accettato la candidatura.

Pecci non è un nuovo arrivato in politica. Con 56 anni di età, un’esperienza significativa nel campo delle telecomunicazioni, un imprenditore di successo e un ex presidente dell’Ente Palio, il candidato ha dimostrato la sua dedizione alla comunità di Bastia Umbra. Ha ricoperto vari incarichi all’interno del Partito e dell’amministrazione attiva, tra cui quello di consigliere comunale e assessore al Commercio e Lavori Pubblici.

Ora, la parola passa ai partiti della coalizione. Dovranno aderire alla proposta del PD, elaborare le proprie liste e far partire la campagna elettorale. Un po’ di responsabile impegno da parte di tutti perché la comunità di Bastia ne ha bisogno.