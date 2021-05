Elezioni Assisi, Cosimetti a Bastia Umbra, incontro con UGL, c’era Santoni

Nella giornata di sabato abbiamo incontrato presso la nostra sede di Bastia Umbra il candidato sindaco di Assisi del centro destra Marco Cosimetti. Durante questo proficuo incontro abbiamo esposto le nostre idee ed ascoltato attentamente le priorità indicate dal candidato e abbiamo sottolineato come categoria agroalimentare la necessità di monitorare e coinvolgere il settore industriale e di tenere alta l’attenzione sui piccoli imprenditori, in vista anche dello sblocco dei licenziamenti da parte del governo centrale che, dopo un anno di pandemia, potrebbe portare a far sì che qualche azienda potrebbe decidere di mettere in pratica.

Abbiamo poi indicato come invito quello di creare una manifestazione che faccia da collante tra tutti i produttori agroalimentari in modo da promuovere in modo sempre più massiccio i nostri prodotti locali.

All’incontro erano presenti anche il nostro segretario regionale Ugl Roberto Perfetti,il quale ha approfittato dell’incontro per ribadire il ruolo del sindacato e la proficua collaborazione per il bene dei cittadini,ed il segretario regionale del terziario Giorgio Ricci che ha posto invece l’accento sulla scuola alberghiera e su tutte quelle attività collegate al turismo che mai come in questo periodo richiedono tanta attenzione .

“Nel mio programma – ha detto durante l’incontro il candidato sindaco– voglio prevedere una qualcosa di diverso che riguardi una sana domanda interna che ci consenta di avere una caduta meno repentina, più lenta sicuramente e di salvaguardia del tessuto sociale”.