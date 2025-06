Giunta Pecci, primo anno senza risultati concreti

Dodici promesse disattese, cresce il malcontento in città

È passato un anno dalle elezioni amministrative e dall’insediamento della nuova giunta.

Abbiamo dato loro il giusto tempo di ambientarsi, aspettato pazientemente e siamo rimasti ad osservare l’operato della squadra di governo, nuova ma non novella come esperienza a livello di politica locale: una giunta che a detta dello stesso sindaco è addirittura “la migliore dagli anni 90”!

Oggi però crediamo sia il tempo di fare un primo resoconto di quello che è stato messo in pratica, ma l’elenco delle attività è miseramente vuoto.

Le prime cose che ci vengono in mente sono dei clamorosi passi falsi:

– il taglio degli alberi, su cui una campagna informativa tanto consenso aveva raccolto;

– la gestione molto superficiale del T-red, è proprio di questi giorni un secondo step di notifiche non inviate e quindi altre multe che dovranno essere annullate;

– per non dimenticare il cambio in corsa del progetto di recupero dell’ex mattatoio da trasformare in ostello per turisti mordi e fuggi di cui Bastia non ha bisogno.

Ma per valutare la migliore giunta del secolo non c’è miglior sistema che analizzare le promesse fatte dal Sindaco sulle attività da eseguire nei primi 12 mesi. Pecci in campagna elettorale le ha messe nere su bianco, e a maggior memoria le riportiamo qui in calce.

Lasciamo a voi cittadini ogni commento e valutazione: 12 punti, ZERO risultati. A questo punto non possiamo non trarre anche noi le nostre valutazioni oggettive: questa giunta ha perso di vista le reali necessità di Bastia.

Una maggioranza che si dichiarava di centro-sinistra ma che nei fatti si sta mostrando di sinistra-sinistra con un atteggiamento infarcito di ideologia astratta e inconsistente, che vede la necessità di proclamare la contrarietà alla guerra a al fascismo, come se non bastasse la nostra Costituzione…

Detto questo, raccomandiamo ai nostri amministratori maggiore concretezza e vicinanza ai bisogni dei cittadini, che stanno lamentando proprio una scarsa attenzione al quotidiano, in particolare nel verde pubblico, nel decoro e nella viabilità: la Palestra delle Scuole Medie è ancora un cumulo di calcinacci, e NESSUNO si è preoccupato almeno di mettere il cantiere in sicurezza!

Noi continueremo a vigilare e nel rispetto del confronto democratico e a suggerire cosa è meglio per la nostra città, nel rispetto di chi ci ha votato e di chiede maggiore attenzione alla nostra Città.

COORDINAMENTO COMUNALE ALTERNATIVA POPOLARE