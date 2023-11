Il consiglio dei ragazzi di Bastia Umbra si insedierà il 12 dicembre 2023

Il 21 novembre è stata una giornata molto importante nelle scuole I.C.Bastia 1 e Direzione Didattica di Bastia Umbra per l’attivazione di uno degli obiettivi dei Patti Educativi di Comunità firmati a novembre 2022: il Consiglio dei Ragazzi, un organo propositivo sulla scia del Consiglio Comunale. Dopo le elezioni in tutti i plessi scolastici di Primaria e Secondaria di primo grado sono stati eletti i 20 rappresentanti che formeranno il Consiglio dei Ragazzi/e. Dopo un corso di formazione per i giovani studenti e insegnanti organizzato dal comune con operatori specializzati di Asad, dopo una campagna elettorale in ogni scuola, liste elettorali comprese, dopo la predisposizione dei documenti accessori per i seggi, strutturati come veri e propri sedi di seggio, scrutatori e relativi presidenti, il 21 novembre si è concluso lo spoglio delle scuole.

“Abbiamo apprezzato molto la straordinaria partecipazione, la sentita motivazione degli studenti che hanno dato riscontro di grandi capacità organizzative e non solo per vivere la propria città da protagonisti. L’attenta regia di insegnanti sensibili e preparati a fare veicolare messaggi di cittadinanza attiva, di condivisione di obiettivi, con l’ausilio del settore politiche scolastiche, per immergersi in questa esperienza di comunità ci dà grande soddisfazione – ha affermato l’Assessore alle Politiche Sociali e scolastiche Daniela Brunelli”.

In relazione ad una delle azioni previste nelle linee programmatiche da realizzare 2022-24 come Tavolo Dei Patti Educativi di Comunità, è iniziato da tempo il lavoro per la costituzione del Consiglio dei Ragazzi con le Istituzioni Scolastiche del territorio grazie al sostegno e all’impegno degli insegnanti e all’entusiasmo degli alunni che hanno partecipato con grande interesse, insieme all’Assessorato e all’Ufficio del Settore Servizi alla Persona, Politiche Scolastiche e Pari Opportunità e ai tanti altri componenti del Tavolo, a tutte le fasi di preparazione e formazione.

“Condividere questa iniziativa di comunità anche con il sostegno delle famiglie in un’ottica di democrazia partecipata, coinvolgendo varie forze territoriali finalizzata al coinvolgimento di giovani studenti – ha detto il Sindaco Paola Lungarotti – è veramente un atto di grande responsabilità sociale. Gli studenti hanno dimostrato un forte senso di appartenenza al territorio. Con emozione e grande soddisfazione saranno formalizzate le cariche, il 12 dicembre alle ore 10.00 nella sala del Consiglio Comunale a Bastia Umbra con gli Assessori e i membri del Consiglio Comunale. Da loro riceveremo stimolanti contributi per la comunità tutta”.