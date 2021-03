Avviati i lavori di riqualificazione in Piazza Don Luigi Toppetti

Come promesso sono partiti i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in Piazza Don Luigi Toppetti. “La sostituzione e l’aumento del numero dei pali con illuminazione a led valorizzerà l’area e la renderà più sicura anche perché saranno quanto prima installate le telecamere di videosorveglianza”, così dichiara l’Assessore alla Sicurezza Urbana, Valeria Morettini.

L’intervento di miglioramento della pubblica illuminazione sarà funzionale anche per l’adiacente Via Sandro Pertini. I lavori avranno termine entro metà Aprile e riguarderanno anche i giardinetti dei palazzi Faticoni dove verrà installato un aggiuntivo punto luce a led.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Santoni, coglie l’occasione per aggiornare su altri lavori di efficientamento, “in settimana infatti verranno ultimati i lavori di adeguamento della pubblica illuminazione in Via Pistelli e in Via XXII Ottobre risolvendo così anche l’annoso problema dei pali della pubblica illuminazione posti nei giardini privati. Con lo spostamento sono stati sostituiti i pali ed efficientata la linea con nuove lampade a led”.