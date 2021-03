Bastia Umbra, Campagna screening gratuita per addetti al commercio e pubblici esercizi

La Protezione Civile regionale ha fornito 2000 test rapidi al Comune di Bastia Umbra, grazie a questi test dal 6 Aprile prenderà il via la Campagna gratuita di screening mediante l’effettuazione di test sierologici rapidi per Covid-19. La campagna sarà effettuata da personale medico, fino ad esaurimento delle scorte. Dopo aver raccolto le necessità espresse dalle categorie, l’Amministrazione Comunale tramite il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Bastia Umbra ha dato priorità ai dipendenti e ai titolari operativi nel commercio (commessi, cassieri etc) e pubblici esercizi e nel settore dei “servizi alla persona“, come barberie, centri estetici, parrucchieri, poiché tutti esposti ad un alto rischio di contagio, pur con l’utilizzo delle precauzioni raccomandate.

Sarà possibile prenotarsi tramite una pagina web specifica sul portale del Comune dal titolo “Calendario e prenotazione test sierologico rapido gratuito”, disponibile al link https://www.comune.bastia.pg.it/c054002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20174

Su questa pagina sarà caricato il calendario mano mano che si aggiorna, il link per le prenotazioni nelle varie e altri materiali utili. In questo modo tutte le comunicazioni gireranno su un unico link, in modo semplice e diretto.

Di seguito i primi due link ai moduli di prenotazione:

prenotati per il giorno 6 aprile: https://forms.gle/W9K1PCEmiwLxLmHE6

prenotati per il giorno 7 aprile: https://forms.gle/S1We5E7hYbE1X1UP7

E’ richiesta l’assoluta puntualità nel giorno e nell’orario indicato, per evitare assembramenti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza. “Un ringraziamento da parte del Sindaco Paola Lungarotti a tutti i medici che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare la campagna di screening, ai volontari del Gruppo Comunale protezione Civile del Comune di Bastia Umbra per l’impegno, la disponibilità, la professionalità messa in campo nell’aiutare la nostra comunità, agli uffici comunali che hanno contribuito al completamento delle procedure necessarie, ai Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Bastia Umbra, della Croce Bianca Bastia ANPAS, degli Scout Agesci Gruppo Bastia 1 per il supporto offerto”.