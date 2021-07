8 luglio, a Bastia Umbra incontro sui Disturbi Comportamento Alimentare

L’incontro è organizzato dalle Farmacie Comunali di Bastia Umbra

Disturbi del Comportamento Alimentare: Dove Chiedere Aiuto. Come riconoscere un disturbo alimentare, come affrontarlo e come trattarlo. E’ questo il titolo dell’incontro che si terrà domani 8 luglio, alle ore 21.00 in Piazza Mazzini, presso area esterna Municipio.

L’incontro è stato organizzato dalle Farmacie Comunali di Bastia Umbra per affrontare insieme il tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) o disturbi dell’alimentazione.

Saranno presenti, Sorbera Francesca Counselor filosofica di Palazzo Francisci Todi dal 2009, laureata in filosofia ed etica delle Relazioni Umane, la Dott.ssa Scappini Agnese, filosofa e Psicologa del lavoro e dei contesti, la Dott.ssa Bacosi Maria Luisa Biologo Nutrizionista. Modererà l’incontro la Dott.ssa Roberta Gabrielli Responsabile settore Farmacia del Comune di Bastia Umbra