Search for: Search Button

Confcommercio Bastia, l’Assemblea elettiva Centro San Michele

Confcommercio Bastia – Assemblea elettiva per Confcommercio Bastia, l’associazione più rappresentativa sul territorio per gli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni. L’appuntamento, uno dei più importanti nella vita di una associazione di rappresentanza, è fissato per domenica prossima 16 ottobre, alle ore 11:00, al Centro San Michele di Bastia Umbra, in via Roma.Al termine delle operazioni elettorali, ci sarà anche un momento conviviale con aperitivo a buffet.

A invitare tutti gli associati ad esercitare il proprio diritto di voto sono il presidente uscente Sauro Lupattelli e Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, struttura di riferimento per Confcommercio Bastia e altri 13 mandamenti sul territorio regionale, altrettanti punti di riferimento decentrati per le imprese, che possono così accedere, direttamente o indirettamente, a tutti i servizi Confcommercio, all’attività di rappresentanza e di tutela garantite agli associati anche in sede locale.

“Scegliere i propri rappresentanti”, commenta il presidente Sauro Lupattelli, “è un momento centrale della vita associativa. Il confronto delle idee rende più forte la nostra azione per il bene delle nostre imprese e per l’economia del territorio. Per questo la partecipazione di tutti è così importante”.