Erigo Pecci commenta decisioni prese durante consiglio 30 luglio

Erigo Pecci – Il 30 luglio, il Consiglio Comunale di Bastia ha discusso e approvato l’assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio, un’operazione obbligatoria da completare entro la fine del mese. Il sindaco Erigo Pecci ha commentato le decisioni prese durante la seduta, sottolineando l’importanza di questa pratica per garantire la stabilità finanziaria del Comune.

Durante la discussione, è emerso che alcuni capitoli di spesa nei settori Sociale, Cultura e Sport necessitavano di rifinanziamenti. Lo stanziamento originale, infatti, si è rivelato insufficiente per raggiungere gli obiettivi annuali, mettendo a rischio iniziative come “Bastia Estate a Colori”. Per questo motivo, sono state allocate nuove risorse per la manutenzione ordinaria delle strade, della pubblica illuminazione e delle aree verdi, per un totale di oltre 100 mila euro.

Il sindaco Pecci ha evidenziato che, a causa della “spending review” attuata dal Governo Nazionale, il Comune ha subito una riduzione degli introiti da trasferimenti statali di circa 120 mila euro. Questa perdita è stata compensata con risorse proprie dell’ente.

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, è stato verificato che molti investimenti previsti per il 2024 non erano attuabili a causa della mancanza di progetti preliminari. Di conseguenza, tali interventi sono stati posticipati al 2025, conferendo maggiore coerenza al bilancio attuale e riducendo l’indebitamento dell’ente per l’anno corrente di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Questo ha portato vantaggi significativi per la spesa corrente.

Per alcuni progetti che verranno realizzati entro l’anno corrente, è stato deciso di destinare parte dell’avanzo di amministrazione, circa 168 mila euro, modificando la forma di finanziamento originariamente prevista in mutui. Questo cambiamento ha permesso di ridurre gli oneri finanziari a carico dell’ente. Inoltre, circa 55 mila euro dell’avanzo sono stati destinati al ripristino della Passerella di Campiglione, un intervento molto atteso dalla cittadinanza.

Infine, il progetto di riqualificazione degli argini del Tescio, che include la Passerella di collegamento ciclopedonale al Cimitero del Capoluogo, è stato rifinanziato dalla Regione per ulteriori 400 mila euro. Questo intervento è parte di un piano più ampio per migliorare le infrastrutture locali e rispondere alle esigenze della comunità.

Il sindaco Pecci ha concluso sottolineando l’importanza di queste decisioni per garantire la sostenibilità finanziaria del Comune e il benessere dei cittadini.