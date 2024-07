Replica del Movimento 5 Stelle Bastia alle insinuazioni di Catia degli Esposti sulla nomina di Laura Servi in consiglio comunale

In riferimento alle insinuazioni sollevate da Catia degli Esposti sulle dimissioni di Donato Cozzolino e la conseguente nomina di Laura Servi nel consiglio comunale di Bastia, in cui con tono inquisitorio lascia intendere una sorta di cospirazione internazionale, desideriamo fornire una risposta chiara e trasparente in linea con i principi di onestà e trasparenza che ci hanno sempre contraddistinto.

Laura Servi, in questi anni, si è messa al servizio del Movimento 5 Stelle senza mai porre condizioni, tranne quelle a vantaggio della sua comunità cittadina. Le scelte fatte dopo le elezioni, da chi ha voluto dare il suo contributo a questa ondata di rinnovamento, che ha travolto le destre a Bastia Umbra come in tanti altri comuni, nascono da valutazioni strettamente personali. Le dimissioni di Donato Cozzolino non sono in alcun modo riconducibili a giochi di potere o trame di palazzo. Le speculazioni che suggeriscono una presunta pressione o ambizione sfrenata da parte della signora Servi sono totalmente infondate e offensive.

Ricordiamo che il mandato svolto dai consiglieri comunali di un piccolo comune è sostanzialmente una forma di volontariato. Tutti noi sappiamo bene che Laura, in più occasioni, ha rinunciato ad incarichi ben più prestigiosi per salvaguardare il suo percorso lavorativo e familiare. Il fatto che abbia scelto di dare la sua disponibilità per il consiglio comunale è solo ed esclusivamente un gesto di generosità per la sua città e per il nostro progetto, dimostrando concretamente lo spessore di una persona che non guarda alla sua carriera politica ma all’interesse collettivo.

Il Movimento 5 Stelle del resto ha sempre operato con un impegno costante per la meritocrazia e la trasparenza, respingiamo pertanto in maniera perentoria qualsiasi velata accusa di favoritismo o scorrettezza. Laura Servi è stata scelta in piena conformità con le normative vigenti e in rappresentanza della volontà degli elettori. Lei, come ogni membro del Movimento 5 Stelle, è chiamato a servire con integrità e dedizione solo i cittadini e la comunità.

Comprendiamo il rancore della signora degli Esposti dovuto al fallimentare risultato elettorale della sua lista nonostante l’operazione portata a termine dalle segreterie dei partiti di centrodestra a Perugia per tentare di rimettere insieme due coalizioni divise e spaccate da ben prima delle amministrative dell’ 8 e 9 giugno. Non possiamo tollerare le illazioni e le maldicenze volte a screditare l’operato di una forza politica e di un’attivista che si è sempre spesa concretamente per il bene collettivo, nell’interesse dei cittadini e di tutta la comunità. Invitiamo Catia degli Esposti a concentrarsi sul fare una vera opposizione a partire dalle priorità della nostra amministrazione e collaborare dagli scranni della minoranza per il progresso e il benessere della nostra comunità.

Movimento 5 Stelle Bastia