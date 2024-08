Sportello Gest Gesenu chiuso per tutto il mese di agosto

Si informa la cittadinanza che lo Sportello Gest Gesenu resterà chiuso per tutto il mese di agosto 2024. Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal mese di settembre.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini che necessitano di servizi urgenti, come il duplicato o il primo rilascio della tessera Ecoisole, la sostituzione di attrezzature per rottura, il servizio pannoloni e altre necessità, sono invitati a contattare l’Ufficio Clienti.

La chiusura temporanea dello sportello è stata decisa per consentire una riorganizzazione interna e migliorare l’efficienza del servizio. I cittadini sono invitati a pianificare le loro richieste non urgenti in modo da evitare disagi durante il mese di agosto.

Per contattare l’Ufficio Clienti, è possibile utilizzare i seguenti canali di comunicazione: telefono, email o il sito web ufficiale di Gesenu. Gli operatori saranno disponibili per fornire assistenza e rispondere a tutte le domande relative ai servizi offerti.

La tessera Ecoisole è uno strumento fondamentale per l’accesso alle isole ecologiche e per la gestione dei rifiuti. In caso di smarrimento o necessità di un nuovo rilascio, è importante contattare tempestivamente l’Ufficio Clienti per evitare interruzioni nel servizio.

La sostituzione delle attrezzature per rottura è un altro servizio essenziale offerto da Gesenu. I cittadini che riscontrano problemi con i contenitori per la raccolta differenziata o altre attrezzature possono richiedere la sostituzione contattando l’Ufficio Clienti.

Il servizio pannoloni è destinato a coloro che necessitano di assistenza per la gestione dei rifiuti sanitari. Anche in questo caso, è possibile richiedere il servizio contattando l’Ufficio Clienti durante il periodo di chiusura dello sportello.

Gesenu si scusa per eventuali disagi causati dalla chiusura temporanea dello sportello e ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione. L’obiettivo è quello di migliorare continuamente i servizi offerti e garantire una gestione efficiente dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a visitare il sito web ufficiale di Gesenu o a contattare direttamente l’Ufficio Clienti.