Il DUP è la fotografia della nostra comunità

“I

l DUP è lo strumento di programmazione strategica e operativa con cui il Comune di Bastia Umbra organizza le attività e le risorse necessarie per realizzare i suoi fini sociali elo sviluppo economico e civile della città, racchiude le azioni che l’Amministrazione comunale attiva nel suo programma di mandato, la base strategica a cui fa seguito la parte operativa dell’azione di governo, che viene delineata attraverso le note di aggiornamento collegate al bilancio di previsione. Sinteticamente, Il DUP rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Reale e tangibile, perché riguarda la città, le persone e i loro bisogni.

Sindaco Paola Lungarotti

Complessivamente il DUP 2022-2024 mantiene i valori e le scelte di fondo di questa Amministrazione. La mission del DUP poggia su tre pilastri fondamentali: inclusività, riqualificazione, innovazione per una comunità sempre più connessa, sia dal punto di vista socio-culturale che infrastrutturale, una finestra aperta sul mondo perché ha tanto da offrire sotto tutti i profili: artistici, storici, commerciali e produttivi, turistici ed enogastronomici. Una comunità che punta da sempre alla valorizzazione del suo capitale sociale e umano, delle comunità scolastiche del sociale. E’ il Progetto Persona che sta alla base dei processi di inclusività, riqualificazione, innovazione di questa Amministrazione.

L’emergenza epidemiologica ha segnato profonde ferite. Alla attività ordinaria si è sommata quella straordinaria in aiuto della comunità sempre con l’atteggiamento caratteristico della comunità bastiola, quello cioè di reagire, sentirsi proiettati al futuro, con la volontà e il desiderio di ricostruire le forti relazioni di senso e significato.

Il DUP è la fotografia della nostra comunità, sia nella sua identità che per le azioni che questa amministrazione sta portando avanti nel suo mandato 2019-2024 per qualificare sempre più una identità locale fatta non solo di persone. La rendicontazione presente evidenzia, pur nelle difficoltà del periodo, un lavoro e un impegno più che soddisfacenti;. pochissime sono le azioni che devono ancora partire le cui cause sono da attribuire alla condizione contingente e a nuovi scenari che si sono andati profilando dopo l’insediamento di questa amministrazione. C’è l’impegno di: riqualificare, mettere in sicurezza, efficientare, come riportato nel Piano triennale delle Opere Pubbliche; sostenere le politiche sociali; valorizzare e promuovere il territorio; stare dalla parte dei giovani, dei bambini, dei soggetti in difficoltà e di coloro che necessitano di sostegno e cura nel far proprio il senso di identità per esercitare il diritto di cittadinanza;efficientare l’apparato burocratico ed amministrativo per essere sempre più vicini, oltre che connessi, con la comunità; non perdere nessuna occasione che potremmo ricevere dal PNRR.

Lo slogan che ci accompagna da sempre, anche in questo lungo e difficile periodo, è quello dell’opportunità. Le vogliamo raccogliere tutte, amiamo Bastia. Vi invitiamo a consultare il DUP soffermandovi sulla parte dedicata alla stato di attuazione delle Linee programmatiche di mandato al 30 giugno 2021, da pag. 59 a pag. 88

Concludiamo questa breve presentazione del DUP con lo stato di salute del nostro Comune: tutti rispettati gli otto parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno. E questo indica l’impegno, la serietà, l’attenzione e il sano realismo che guidano le scelte di questa Amministrazione”.