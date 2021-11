Incidente stradale 75 centrale umbra a Bastia tamponamento due feriti, uno in ospedale

Un incidente stradale ha bloccato l’intera “75 Centrale Umbra”, all’altezza della corsia di accelerazione di Umbriafiere, in direzione Perugia. Due le auto coinvolte che, per cause in corso da parte della Polizia Stradale, sono entrate in collisione. Una Hyundai I10, con a bordo tre donne, e una Volkswagen Polo con all’interno un uomo e una donna. L’auto tedesca – da quanto appreso – si stava per immettere sulla 75 Centrale Umbra, quando è stata colpita dalla Hyundai che si trovava dietro. Tanta paura per le persone che, in un primo momento, non riuscivano ad uscire dalle proprie auto.

di Morena Zingales e

Marcello Migliosi

Poi l’arrivo dei soccorsi che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutti. Ci sono due feriti, un uomo è stato trasportato in ospedale: è il conducente della Volkswagen Polo, mentre l’altra è una donna che stava nella Hyundai I10. Le altre persone lamentavano dei dolori e sono state medicate sul posto.

Sul luogo dell’incidente, uno spiegamento di forze: due pattuglie della Polstrada di Perugia, i vigli del fuoco di Assisi, i Carabinieri di Torgiano e due ambulanze del 118. Al momento non ci sarebbero problemi seri, solo auto distrutte e tanto traffico.