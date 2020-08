Pista ciclopedonale in via Cipresso, comune Bastia ha ottenuto il finanziamento

Il percorso ciclopedonale partirà dalla ex scuola elementare e arriverà fino alla rotonda che incrocia via Madonna di Campagna, ricongiungendosi con il percorso già esistente. Il contributo di 250000 euro verrà cofinanziato di pari importo dal Comune di Bastia Umbra con risorse proprie per un importo complessivo di 500000 euro.

“È un obiettivo importante che stiamo per portare a compimento e che rispetta il programma di mandato del Sindaco Lungarotti – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni. Come già annunciato in un incontro con i cittadini di Cipresso lo scorso ottobre, abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo e finalmente, grazie al bando di finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di infrastrutture e per la mobilità ciclistica, siamo alla fase di progettazione definitiva e confidiamo di realizzarla entro la fine del prossimo anno”.