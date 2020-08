R-Estate a Bastia da venerdì tanti eventi per il fine settimana

Venerdì 7 Agosto, Venerdì sotto le stelle musica, aperitivi e cene all’aperto nel centro storico. Al Cinelido Esperia la Banda musicale di Costano compie 70 anni. In Via I.Silone (Rivierasca), alle ore 21.00 la proiezione di un video musicale che ne racconta la storia, l’ingresso è gratuito, contingentato nel rispetto della normativa. Per celebrare il 70° compleanno della Banda musicale vista l’emergenza da Covid-19 non è stato possibile fare concerti ma è stato realizzato un video che ripercorre i momenti salienti della storia della formazione bandistica, riproponendo anche esibizioni musicali.

Nella stessa serata di Venerdì 7 Agosto si ripeterà l’apertura notturna dei servizi della Biblioteca Comunale A. La Volpe dalle 20.00 alle 22.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo – spazio esterno- Piazza Umberto I- a cura di Sistema Museo.

Sabato 8 agosto alle ore 21.00 presso il Chiostro del Monastero delle Monache Benedettine di Sant’Anna in Via Garibaldi, un evento musicale, un evento che tocca il cuore, D Una Storia Di Donna, il racconto di una vita fra due ninne nanne con Elisabetta Pallucchi mezzosoprano, Federica Crispini voce recitante, Egidio Flamini pianoforte.

Domenica 9 agosto, Domenica ecologica Green, questo il programma:

Argini puliti: Passeggiata e pulitura argini Percorso Verde ore 8.30-12.00 in collab. ASD Pesca Costano e Gesenu; foto a cura di Ass. Contrasti esposte in giornata in Via Garibaldi.

Appuntamento ore 8.15 area Percorso Verde confluenza Fiume Tescio (lato Via Firenze).

Sarà presente uno stand delle Farmacie Comunali per fornire acqua ai partecipanti all’iniziativa.

In Piazza Mazzini dalle ore 9.30-12.30 – Didattica della Raccolta differenziata, e la buona pratica del compostaggio domestico – a cura di Gest – Gesenu, gazebo informativo.

Ore 18.00-20.00 Pomeriggio dedicato ai bambini.

I Giochi di oggi a cura di Ideattivamente . Dalle 18.00 alle 22.00 Esposizione di giocattoli d’epoca e laboratorio in collaborazione con il Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia a cura di Ass. Coop. Fare.

Dalle 21.00 “I Giochi di una volta” a cura della Ludoteca Comunale Gianni Rodari, Attività ludico-laboratoriale.

In piazzetta Franchi ore 21.00 spettacolo per bambini “Le storie di Drindi” di e con Ingrid Monacelli a cura a cura di Ass. Coop. Fare.

Galleria d’Arte Diffusa – Installazioni, quadri e tele in esposizione – Maestri all’opera (Centro storico-isola pedonale- Giardini Casa Chiara) ore 9.00-19.00

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa e delle misure di sicurezza richieste dal Covid-19