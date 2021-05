Chiama o scrivi in redazione

Ulteriore proroga al 30 settembre della validità delle Carte d’Identità

La validità dei documenti d’identità e di riconoscimento già scaduti dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30.09.2021 come disposto da una modifica all’articolo 104. La validità della Carta d’Identità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Il Servizio Anagrafe del Comune di Bastia Umbra ha sempre garantito e garantisce il rilascio della Carta d’Identità nonostante il susseguirsi delle proroghe dettate dallo stato emergenziale. Già dal 20 aprile, inoltre, scaricando l’Applicazione “IO”, l’app dei servizi pubblici, il Comune di Bastia Umbra informa i cittadini residenti della scadenza della propria Carta d’identità con un messaggio che invita al rinnovo, contenente tutti i riferimenti di contatto per ottenere il nuovo documento. Un’app per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente dallo smartphone.