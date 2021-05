Funerale di Samuele, Bastia si è fermata per un pomeriggio

Tanti amici e parenti hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto a Samuele De Paoli, il 22enne trovato morto mercoledì della scorsa settimana in un fosso a Sant’Andrea delle Fratte. La città di Bastia si è fermata per un pomeriggio intero durante il funerale che si è svolto mercoledì nella chiesa di San Michele Arcangelo. Il feretro è arrivato in chiesa portato in spalla dagli amici. Tante persone ad attendere fuori molte non sono potute entrate per ovvi motivi di sicurezza. Una cerimonia ristretta per pochi intimi. La Santa Messa è stata celebrata da Don Marco Armillei. Erano presenti le istituzioni, il Bastia Calcio, gli Amici del Rione di appartenenza e due pattuglie delle volanti presidiavano l’area all’esterno. Un cerimonia toccante, alla fine della Santa Messa hanno fatto ascoltare alcuni brani di Achille Lauro, il cantante preferito di Samuele, da C’est la vie a Rolls Royce.

Intanto vanno avanti gli accertamenti sulle circostanze che hanno portato alla morte del 22enne. Gli agenti della squadra mobile di Gianluca Boiano continuano le loro indagini, mentre i medici legali incaricati dalla procura – Mauro Bacci e Sergio Scalise – visiteranno ’Patrizia’ la transessuale brasiliana di 43 anni, indagata a piede libero per omicidio preterintenzionale come disposto dalla procura. Secondo quanto riferito agli agenti, le ferite sul suo corpo sarebbero state provocate da Samuele che a sua volta viene colpito dalla trans per difendersi.

Per i medici legali, la ferita mortale è quella causata dalla mano che ha stretto il collo di Samuele, tanto da provocare al giovane una crisi vagale. Patrizia ha detto di essere stata colpita con un bastone che però non è stato mai trovato. Venerdì invece è in programma la consulenza tecnica sui cellulari sequestrati: due sim della transessuale e una della vittima. Si è ancora in attesa dell’esito degli esami tossicologici.