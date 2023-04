Ma una parola una sulla sindaca? Pd sul comunicato Centrodestra

Ma una parola una sulla sindaca – Giorni fa abbiamo appreso mediante comunicato di una rinata coalizione di centro destra. Leggendo l’articolo non si chiariscono però alcuni aspetti importanti di cui l’attuale governo di Bastia dovrebbe invece informare i cittadini. Difatti emergono alcune contraddizioni temporali e prospettive ancora poco chiare.

La Lega, che per anni con la Consigliera Degli Esposti si è attestata numerose battaglie di opposizione, ha accettato supinamente di tornare sotto la guida di Fratellini e co.?

Le forze civiche che hanno contribuito all’elezione di Lungarotti e a garantire il posto in Umbria Fiere ad Ansideri, accettano il ritorno in coalizione della Lega, dopo la spaccatura del 2019 durante la quale è stata estromessa l’allora Assessore ai lavori pubblici da ogni decisione?

Fratelli d’Italia, oggi maggiore forza elettorale della coalizione, sarà in grado di distinguersi e ottenere il giusto peso, visto che la regia è di nuovo in mano ad altri e gli uomini di punta del partito sono oggi tutti impegnati in altre attività o in panchina?

Ed infine, nemmeno una parola sulla Sindaca Lungarotti. Era presente all’incontro ed eventualmente ha avuto voce in capitolo?

Le responsabilità del mal governo di Bastia non sono in capo ad uno, ma a tutti i componenti di questa compagine che si trincerano dietro una coalizione zoppicante in partenza.

Abbiamo bisogno di chiare tematiche programmatiche per Bastia e non di giochi di potere e poltrone.

Segreteria PD Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra