Mozioni respinte, cittadini ignorati: Bastia chiede risposte

Sicurezza, famiglie e decoro urbano restano senza tutela

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, l’amministrazione di Bastia Umbra ha rigettato una serie di proposte avanzate dai gruppi consiliari di opposizione, suscitando profonda delusione tra i residenti. Le mozioni, formulate con l’intento di affrontare problemi concreti e quotidiani, sono state respinte senza fornire alternative credibili, alimentando un clima di sfiducia e frustrazione.

La richiesta di mettere in sicurezza Via della Piscina Eden Rock, arteria percorsa ogni giorno da centinaia di cittadini diretti verso servizi essenziali come il distretto sanitario e l’area commerciale, è stata scartata. Nonostante la pericolosità evidente del tratto stradale, l’amministrazione ha scelto di non intervenire, lasciando irrisolto un problema che riguarda direttamente la tutela dell’incolumità pubblica.

Stessa sorte è toccata alla proposta di riqualificare i giardini “Giannino Ricci” di via Todi, nel quartiere Borgo I Maggio. L’iniziativa, che prevedeva l’installazione di giochi e arredi per rendere lo spazio più fruibile alle famiglie, è stata ignorata. Curiosamente, solo dopo la presentazione della mozione da parte dei consiglieri di Civica per Bastia, l’amministrazione ha deciso di incontrare alcuni residenti, senza però dare seguito concreto alle richieste.

Anche la mozione relativa agli interventi idraulici in Via Bastiola 35 ha ricevuto un netto rifiuto. Nonostante anni di segnalazioni e sopralluoghi, solo pochi giorni fa è stata installata una griglia di deflusso, segno di un intervento tardivo e reattivo, avvenuto solo dopo la pressione esercitata dai consiglieri. Un comportamento che, secondo gli autori del comunicato stampa — i gruppi consiliari di opposizione Civica per Bastia, Paola Lungarotti Sindaco, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto (Forza Italia) — dimostra una gestione più attenta all’immagine che ai bisogni reali della comunità.

La sicurezza urbana e la qualità della vita sembrano non rientrare tra le priorità dell’amministrazione, che continua a rimandare interventi fondamentali. Tra le criticità segnalate, anche il malfunzionamento della pubblica illuminazione, che in alcune zone lascia i cittadini esposti a rischi evitabili. La mancanza di luce non è solo una questione tecnica, ma incide direttamente sulla percezione di sicurezza e sul benessere collettivo.

Nel comunicato stampa, i consiglieri Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Stefano Santoni, Francesca Sforna e Moreno Ricci sottolineano come la città abbia bisogno di risposte tempestive e concrete, non di silenzi o rinvii. Bastia Umbra merita una pianificazione seria e interventi mirati, capaci di risolvere i problemi anziché nasconderli dietro lunghe ricognizioni.

La denuncia dei gruppi di opposizione non si limita alla critica, ma si traduce in un impegno costante nel raccogliere le istanze dei cittadini e nel portarle all’attenzione del Consiglio. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una città più vivibile, dove le persone siano al centro delle scelte politiche e non relegate ai margini.

Il comunicato stampa si chiude con un appello all’amministrazione, affinché abbandoni la logica dell’attesa e dell’apparenza, e si apra finalmente a un confronto costruttivo con chi vive quotidianamente il territorio. Bastia Umbra non può più permettersi di ignorare le voci che chiedono interventi, sicurezza e dignità urbana.