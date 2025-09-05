Bastia Calcio apre la stagione contro la Pietralunghese

Eccellenza, domenica ore 15:30 al Carlo Degli Esposti
Domenica 7 settembre prende il via la nuova stagione dell’Eccellenza per il Bastia Calcio 1924, che ospiterà al campo Carlo Degli Esposti la Pietralunghese, squadra tra le favorite per il titolo.
I biancorossi guidati da mister Tomassoli saranno chiamati a misurarsi con una formazione esperta e competitiva, pronta a partire con ambizioni importanti. L’incontro inizierà alle ore 15:30 e sarà diretto dall’arbitro Alessio Vaggelli della Sezione AIA di Prato, coadiuvato dagli assistenti di linea Filippo Nardoni (Gubbio) e Francesco Baroni (Foligno).
Il Bastia Calcio inizia così il cammino verso una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide, con la squadra pronta a confermare il proprio valore davanti al pubblico di casa.
