Bastia Calcio apre la stagione contro la Pietralunghese

5 Settembre 2025 Sport, Ultime notizie
Bastia Calcio apre la stagione contro la Pietralunghese

Eccellenza, domenica ore 15:30 al Carlo Degli Esposti

Domenica 7 settembre prende il via la nuova stagione dell’Eccellenza per il Bastia Calcio 1924, che ospiterà al campo Carlo Degli Esposti la Pietralunghese, squadra tra le favorite per il titolo.

I biancorossi guidati da mister Tomassoli saranno chiamati a misurarsi con una formazione esperta e competitiva, pronta a partire con ambizioni importanti. L’incontro inizierà alle ore 15:30 e sarà diretto dall’arbitro Alessio Vaggelli della Sezione AIA di Prato, coadiuvato dagli assistenti di linea Filippo Nardoni (Gubbio) e Francesco Baroni (Foligno).

Il Bastia Calcio inizia così il cammino verso una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide, con la squadra pronta a confermare il proprio valore davanti al pubblico di casa.

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*