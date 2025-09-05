Bastia Calcio apre la stagione contro la Pietralunghese

Pokerissimo azzurro con l’Estonia, buona la prima per Gattuso Il neo ct debutta con una goleada, in rete Retegui (doppietta), Kean, Raspadori e Bastoni

Buona la prima per Baldini, Italia U21 batte Montenegro 2-1 in rimonta Decisive le reti di Lipani e Koleosho su rigore nel match di qualificazione agli Europei di categoria

Ue, maxi multa da 3 miliardi a Google per distorta concorrenza. Trump non ci sta “Non permetterò che queste azioni discriminatorie continuino” Google ha ora 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere.

Norris il più veloce nelle fp2 del Gp Italia, Leclerc 2° La McLaren torna ad alzare la voce a Monza, il monegasco bene anche nella prima sessione

Almeida doma l’Angliru, Vingegaard resta leader della Vuelta Il portoghese anticipa sulla mitica cima il danese, terzo Handley, domani 14^ tappa

Di Foggia (AD Terna) “IA uno dei motori della transizione energetica” MILANO (ITALPRESS) – “Il diritto non è solo rispetto delle norme. E’ il mezzo su cui si costruiscono i rapporti di fiducia”. Con queste parole Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, ha concluso il suo keynote speech all’Università Bocconi in occasione dell’avvio del Master in Law of Automated Systems, organizzato dall’ateneo […]

Binder domina le Practice del Gp di Catalunya, Bagnaia 21° Il sudafricano precede l'altra Ktm di Acosta e i due fratelli Alex e Marc Marquez.

Latitante riconosciuto da un tatuaggio dopo 19 anni, arrestato LECCE (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno riconosciuto un latitante dopo 19 anni di fuga per via di un tatuaggio sull’avambraccio destro. L’uomo, seduto al tavolino di un bar alla periferia di Taviano, sorseggiava un drink convinto che il tempo e un passaporto con generalità false fossero bastati a proteggerlo. Non immaginava che quel dettaglio, rimasto […]

Fermato a Trieste pakistano che inneggiava alla lotta jihadista TRIESTE (ITALPRESS) – Un 25enne di origine pakistana è stato fermato a Trieste dai Ros dei carabinieri, perchè sospettato di terrorismo di matrice jihadista. Il giovane era entrato nel 2023 illegalmente in Italia, attraverso la cosiddetta “Rotta Balcanica”, dichiarando false generalità e di essere minorenne al fine di poter richiedere la protezione internazionale. Da quel […]