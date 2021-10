Chiama o scrivi in redazione

Riprende giovedì 28 l’attività culturale in presenza di Università Libera

Giovedì 28 ottobre 2021, presso l’Auditorium Sant’Angelo alle ore 21.00, l’Università Libera di Bastia presenta il programma dell’anno accademico 2021/2022.

“È con grande soddisfazione – ha dichiarato la presidente Rosella Aristei a nome del direttivo – che si torna dopo quasi due anni ai nostri piccoli e grandi eventi che segnano la storia, la vita, la società bastiola e anche umbra, contrassegnati da arte, teatro, pensiero, spiritualità, ma anche lingue straniere, computer, ballo, escursioni e persino giochi. Il tutto, soprattutto quest’anno, in un crogiolo volto solo al benessere totale della persona dopo il lockdown con la conseguente scelta di vivere anche esperienze all’aperto: la piccola Valnerina, ma anche il Bosco di San Francesco, il sacro Monte Subasio, l’Abbazia di Sassovivo.

di Professoressa Paola Gualfetti

Il programma è articolato nei tradizionali sei sentieri, del Ben essere, delle Arti, dell’Anima, della Scoperta, della Comunicazione, del Gioco, in cui sono inseriti eventi e incontri con inizio dal 15 novembre fino alla fine di marzo”.

“Quattro su sei sentieri – ha ribadito la presidente Aristei – sono caratterizzati da uscite ed escursioni anche nel territorio nazionale: ci aspettano Roma, Milano, Napoli con i loro teatri, ma anche con la loro arte”. “Riprende per proseguire, dopo 28 anni, l’attività dell’Unilib – ha sottolineato con gioia il sindaco Paola Lungarotti – centro culturale, luogo piacevole per tessere amicizia, scoprire o riscoprire interessi su temi attuali e innovativi: una bellissima novità è la presentazione delle tesi di laurea dei nostri giovani bastioli. Questa è la nostra Università libera, tradizione e conoscenza, cultura, inclusione e rispetto dell’espressività nelle sue varie forme, sentieri intessuti di vita reale che, anno dopo anno, restano nella storia della comunità. Ringrazio la presidente Aristei, il direttivo e gli iscritti per l’omaggio che ci fanno con il loro consenso”.

Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normative anti Covid-19