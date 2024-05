Paola Lungarotti Svela il Programma Elettorale a Bastia Umbra

Paola Lungarotti Svela – Paola Lungarotti, candidata sindaco per la coalizione di centrodestra e dei partiti civici, è pronta a presentare il suo programma elettorale per il futuro di Bastia Umbra. L’evento avrà luogo venerdì 3 maggio alle 17:30 nella sede elettorale situata in Piazza Mazzini 51, dove Lungarotti dettaglierà le sue visioni e le strategie pensate per trasformare Bastia Umbra in una città ancor più bella, accogliente, rigenerata e inclusiva.

Lungarotti, che ha trascorso gli ultimi cinque anni a lavorare attivamente su diversi progetti per la città, mira a completare le iniziative già iniziate, con un occhio sempre attento alle esigenze e alle voci dei suoi cittadini. Il suo programma si presenta come il risultato di un ascolto costante e profondo delle necessità della comunità, riflettendo un impegno per il benessere collettivo e per lo sviluppo di Bastia.

Il programma elettorale di Lungarotti è concepito per affrontare le sfide urbane e sociali di Bastia Umbra con soluzioni innovative e pratiche. Durante la presentazione, si prevede che il candidato sindaco delineerà le principali linee d’azione che intende adottare per promuovere la rigenerazione urbana, migliorare l’accoglienza e l’inclusività cittadina e potenziare la qualità della vita per tutti i residenti.

Tra gli obiettivi principali, Lungarotti si propone di implementare politiche che favoriscano un ambiente urbano più vivibile e accessibile, potenziando i servizi pubblici e creando opportunità di crescita sociale ed economica. Inoltre, è attesa una particolare attenzione verso la sostenibilità ambientale e il rafforzamento delle infrastrutture cittadine, elementi cruciali per una città che guarda al futuro.

Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Bastia Umbra di conoscere direttamente le proposte di Lungarotti, permettendo loro di fare scelte informate in vista delle prossime elezioni comunali. La candidata, con il suo approccio basato sull’ascolto e sull’azione, si impegna a costruire un futuro migliore per Bastia Umbra, rendendola un modello di comunità accogliente e dinamica.