Pd Bastia, è necessario creare dibattito e informare la popolazione sul PRG

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, vista l’importanza del tema del Piano Regolatore Generale che verrà portato in Consiglio Comunale a fine luglio, ha richiesto una ulteriore convocazione della II Commissione Permanente che si è tenuta ieri 27 giugno. La Commissione è risultata necessaria per dirimere le questioni poste dalle minoranza, ma anche quelle della maggioranza, apparentemente poco coinvolta nello stato di avanzamento del PRG.

La Commissione avrebbe dovuto essere pubblica e prevedere la partecipazione di uditori esterni, come è previsto per tutte le Commissioni. Tuttavia, in seguito alla nostra comunicazione di convocazione della stessa e invito alla cittadinanza tramite mezzo stampa, la Giunta ha fatto retromarcia e ha stabilito che la Commissione si sarebbe svolta in “seduta riservata”, a porte chiuse.

Il Piano Regolatore Generale è certamente un tema delicato che deve seguire un iter ben preciso, tuttavia non si comprende la necessità di tanta ritrosia, forse necessaria per tenere il più possibile una maggioranza già zoppicante unita. Il dibattito sulla città è fondamentale e fortemente importante, poiché il PRG ne determina il futuro in termini di edificazione e di recupero del costruito e dal nostro punto di vista c’è bisogno di un più ampio coinvolgimento dei cittadini.