Pd Bastia Umbra, i cittadini di Ospedalicchio chiedono di occuparsi del campo polivalente

Già prima dell’inizio della pandemia, la Società che gestisce il campo sportivo di Ospedalicchio ha cercato di impedirne l’uso a causa del cattivo stato di manutenzione di alcuni elementi accessori (in particolare, le reti di protezione dietro le porte che risultano strappate e le porte che non risultano adeguatamente fissate).

Per questo motivo, un gruppo di cittadini di Ospedalicchio ha protocollato (in data 12 aprile 2021) in forma scritta la richiesta rivolta al Sindaco e all’Assessore competente di prestare attenzione alla situazione in cui versa il campo polivalente di Ospedalicchio.

Dopo un anno ancora nessuna risposta dall’Amministrazione!

I cittadini hanno richiesto al Sindaco quanto segue:

1. il ripristino delle reti di protezione e la messa in sicurezza delle porte del campo polivalente,

2. l’uso libero del campo polivalente da parte degli stessi, compatibilmente con altre esigenze di gruppi sportivi che (al momento in cui è stata posta richiesta) non risultano esistere.

Oltre il danno, anche la beffa!

Infatti, ad oggi, i cittadini denunciano, con documentazione fotografica allegata, che il campo polivalente, oltre a non essere stato sottoposto ai lavori di manutenzione e di messa in sicurezza richiesti circa un anno fa, è divenuto un “canile”. Ovvero, gli unici a godere di questa area pubblica sono dei cani che sono stati sistemati lì con la loro cuccia (non sappiamo se autorizzati da qualcuno).

Per rispondere a questo enigma, il Gruppo Consiliare del PD ha protocollato un’interrogazione alla quale il Sindaco e l’Assessore competente sono chiamati a rispondere.

Ci auguriamo, in questo modo, che venga finalmente data voce alla richiesta dei cittadini di Ospedalicchio di rispondere al degrado e all’incuria, caratteristiche in cui da tempo versano le frazioni di Bastia.