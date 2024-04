Proposte Progressiste, PD di Bastia Umbra al Servizio della Comunità

Proposte Progressiste – Il Partito Democratico di Bastia Umbra si riafferma come una forza politica orientata alla proposta e alla competenza, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’evento domenicale e hanno seguito la diretta streaming.

L’occasione è stata preziosa per riflettere sul lavoro svolto durante gli ultimi cinque anni, caratterizzati dall’amministrazione “Lungarotti”, e per illustrare le iniziative promosse dal PD per il miglioramento della città. Sono state evidenziate le numerose proposte presentate in Consiglio Comunale, spesso ignorate dall’amministrazione attuale, nonostante il loro potenziale beneficio per i cittadini.

Tuttavia, il PD ha anche sottolineato l’impegno costante e la competenza dimostrata nell’approfondire tematiche cruciali per la comunità, in collaborazione con esperti del settore. Dalla pianificazione del verde urbano al potenziamento delle infrastrutture scolastiche e sportive, sono state affrontate diverse questioni per promuovere una Bastia più vivibile e sostenibile.

Tra le proposte avanzate dal PD per il futuro della città vi sono la creazione di un parco pubblico nell’area Franchi lungo il Chiascio, lo sviluppo di un piano per la mobilità ciclabile, l’efficientamento energetico attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e l’illuminazione a LED, nonché l’investimento nelle infrastrutture sociali e culturali, come asili nido, dopo scuola e centri estivi, e la promozione del commercio locale.

Il PD di Bastia Umbra si presenta come una comunità forte e determinata, pronta a perseguire i suoi valori e a lavorare per il benessere dei cittadini senza esitazioni. Il sostegno ricevuto dagli elettori è un’importante fonte di fiducia nel futuro e il PD si impegna a rispondere alle esigenze della comunità con una visione progressista e inclusiva.

L’obiettivo del Partito Democratico è quello di promuovere la qualità della vita della comunità e lo sviluppo sostenibile, rimanendo un punto di riferimento per l’innovazione e il progresso. Con il sostegno dei suoi sostenitori, il PD è determinato a continuare la lotta per una Bastia più prospera e inclusiva.

Il PD di Bastia Umbra ringrazia tutti coloro che credono nel suo percorso e assicura di continuare a lavorare con determinazione e ottimismo per affrontare le sfide future.