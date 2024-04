Nuovo Punto Digitale Facile per il Comune di Bastia Umbra

Sono molte le persone di ogni età ad avere difficoltà quotidiane nell’utilizzo delle tecnologie digitali, per questo motivo nella Zona Sociale 3 dell’Umbria arrivano nuovi Punti Digitale Facile, insieme ai “facilitatori”, pronti a supportare chiunque abbia un problema in questo ambito. Si tratta di un progetto reso possibile grazie ai fondi PNRR della Comunità Europea, creando dei luoghi aperti a tutti in cui facilitatori digitali qualificati offriranno assistenza gratuita e formazione, agevolando la risoluzione di questioni e ostacoli legati al mondo digitale.

A Bastia Umbra, sede in Via Cesare Battisti 11 c/o lo spazio coworking (aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

I servizi offerti coprono un’ampia gamma di esigenze digitali, che includono:

· Assistenza individuale per la gestione dello SPID, dei servizi online INPS, Agenzia delle Entrate, CUP, l’attivazione della Carta d’identità elettronica, il supporto per l’utilizzo di portali per la richiesta di Bonus e molto altro.

· Corsi di formazione, sia in presenza che online, su argomenti quali l’utilizzo di software, la sicurezza e la privacy online, la gestione dei social media.

Invitiamo tutti i cittadini della Zona Sociale 3 dell’Umbria ad approfittare di questo servizio essenziale per accrescere le proprie competenze digitali con il supporto di un esperto al proprio fianco.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare: 0758138448 o digipass@comune.assisi.pg.it L’iniziativa è possibile grazie alla misura 1.7.2. PNRR “Centri di facilitazione digitale”, promossa e realizzata con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.