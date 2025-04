Ricci entra in consiglio comunale, Giusy Grasso, orgogliosa

Sarà consigliere di opposizione con Forza Italia

Ricci entra in consiglio comunale – di Giusy Grasso Sono lieta ed orgogliosa di annunciare l’ingresso di Moreno Ricci all’interno del Consiglio comunale di Bastia Umbra in qualità di consigliere di minoranza in opposizione.

Con determinazione e senso di responsabilità si unisce alla squadra dei consiglieri in minoranza presenti all’interno del consiglio comunale.

Ricci entra in consiglio comunale

Sono certa che Ricci apporterà un contributo prezioso e costruttivo per il bene e nell’interesse della collettività, garantendo un’opposizione attenta e incisiva, con l’obiettivo di avanzare con proposte serie e migliorative per il nostro territorio.

Lavorerà in stretta sinergia con la segreteria di Forza Italia, da me guidata, ispirandoci ai valori fondamentali del nostro movimento, con responsabilità, garantendo trasparenza e attenzione alle reali esigenze della nostra comunità, che è il motore della nostra azione politica.

Auguriamo a Moreno Ricci buon lavoro in questa nuova sfida.